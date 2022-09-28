Daha geçtiğimiz haziran ayıydı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis grup toplantısı sırasında kürsüden, "Bu gazeteciler neden yargılanıyor, bilmiyoruz" diye sesleniyordu.

O dönem 5 ilde gerçekleşen bir operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış ve içlerinden 16'sı tutuklanmıştı. PKK ve FETÖ iltisaklılar, "Kürt gazeteciler tutuklandı" şeklinde yansıtsa da gerçekler farklıydı.

Söz konusu tutukluların çalıştığı ve irtibatta olduğu Sterk TV ya da Xwebûn gibi yayın organlarındaki manşetler ile KJ'lerini örnek verip Kılıçdaroğlu'nun şüphelileri sadece "gazeteci" olarak tanımlamasının ne kadar büyük bir haksızlık olduğunu yazmıştım. O manşet ve KJ'lerden birkaç örnek vereyim size:

"Türk ordusundan hava saldırısı: Birçok savaş uçağı 18.45'te Amed'den kalktı."

"Türk ordusu, Haftanın bölgesine doğru sınırı geçmeye çalışıyor."

"Kürdistan birdir, ihanet etme."

"Öcalan, felsefesi ile her yerde."

Durum buyken ana muhalefet maalesef sadece "tutuklu gazeteciler" sakızını çiğnemekle meşguldü. Ve maalesef dün Mersin'de ne oldu?..

olisevine düzenlenen ve bir polisimizin şehit olduğu saldırının failinin CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda yer alan PKK'lı Dilşah Ercan olduğu ortaya çıktı. Polislere ateş açan Zozan Tolan kod adlı Ercan, çantasındaki bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde öldü.

Yani CHP milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in yayınladıkları Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda "mağdur gazeteci" olarak yer alan Dilşah Ercan aslında "Zozan Tolan" kod adlı bir PKK'lı idi.

Daha önce yine CHP'nin sahip çıktığı "tutuklu gazeteci"lerden DHKP-C'li Elif Kalsen, İstanbul Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına,

Yine DHKP-C'li Berna Yılmaz, Bayrampaşa Çevik Kuvvet binasına saldırmış,

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan randevu alarak Meclis'e girebilen DHKP-C'li Mualla Zincir ve Eylem Yücel, Meclis personelini rehin almaya çalışmış,

CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın zamanında Meclis'te birlikte basın toplantısı yaptığı PKK'lı Özge Aydın ise ordumuza saldırı hazırlığı sırasında ölü ele geçirilmişti.

CHP'ye sorsanız hepsi "tutuklu gazeteci" idi...

Halk TV'den Sözcü'ye tüm CHP'ye yakın yayın organlarının da alkış tuttuğu "tutuklu gazeteciler" söyleminin ne kadar büyük bir akıl tutulması olduğunu umuyorum bu kez anlamışlardır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyorum.