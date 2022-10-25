CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sivas'ta açıklamış; Sözcü ve Karar manşetten duyurmuş.

Neymiş, üniversitelerdeki başörtüsü yasağını, dönemin YÖK Başkanı ve şu anda Davutoğlu'nun partisinde Genel Başkan Yardımcısı olan Yusuf Ziya Özcan'ı arayan Kılıçdaroğlu kaldırmış.

Sözcü, "Başörtüsü yasağını bu kardeşiniz kaldırttı" manşetiyle Kılıçdaroğlu'nu parlatırken, Karar ise "Kilidi kıran büyük uzlaşma" diyerek mübalağa sanatında yeni çığırlar açmış. Manşet altı fotoğrafta ise Abdullah Gül'ü elbette unutmamış. Düşünsenize, sene 2010, Erdoğan Başbakan ama başörtüsü yasağının çözülmesinde hiç etkisi yokmuş.







O dönem hâlen Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam eden "bu kardeşiniz" ise mevzunun öyle olmadığını birinci elden tecrübe etti. Üniversitenin yokuş yukarı yolu sebebiyle en az tercih edilen Bebek kapısından başörtüsü üzerine şapka takıp okula girebiliyorduk.

Dahası o yıllarda "Üniversitede sivil direniş rehberi" başlıklı bir yazı dizisi başlatmış ve hem yasakla boğuşan başörtülü öğrencilerin neler yapması gerektiğini anlatmış hem de onların yaşadıklarını köşeme taşımıştım. Bakın size arşivden o dönem sadece bana ulaşan bilgiler üzerinden üniversitelerde neler olduğunu anlatayım:

"YÖK Başkanımız yasağın kalktığını biraz erken ilan etmiş olsa gerek. Zira her gün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yasağın ya tüm üniversitede ya da bazı bölümlerde devam ettiğine dair e-mailler almaya devam ediyorum. Örneğin, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi Çapa kampüsünde, Ankara ve Trakya Üniversitesi'nin tümünde, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde, Yeditepe Üniversitesi'nin tümünde yasak devam ediyor. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, İTÜ Mimarlık Bölümü ve Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde de başörtülü öğrencilerin bazı tacizkâr davranışlara maruz kaldığına dair haberler aldım. Bana yazan başörtülü öğrenciler, başlarına gelebileceklerden o denli korkuyorlar ki sanki suçlularmış gibi isimlerinin en fazla baş harflerinin yazılmasına razı oluyorlar."

Başörtüsü yasağını bundan üç yıl sonra temelli olarak kaldıran siyasi irade sadece ve sadece Başkan Erdoğan'a aittir. Tarihi hakikatler, milletin hafızasında dipdiri. Kesilen ahkâmlar ve atılan manşetlerle değişmeyecek kadar...