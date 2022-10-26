Hendek terörü döneminde, 2015 yılında, PKK, 26 yaşındaki Doktor Abdullah Biroğul'u arabasını tarayarak hunharca katletmişti.

Bu terör saldırısına toplumun tüm kesimlerinden tepki yağarken, tepkisini PKK'nın adını anmaktan imtina ederek, terör değil "şiddet ortamı" gibi dolambaçlı yollara başvurup ifade eden tek kurum vardı.

O da Türk Tabipleri Birliği (TTB) idi. Kuruluş amacı itibarıyla birinci görevi, doktorların hakkını savunmak olan birlik, bir doktorun yaşam hakkını savunmak yerine katilin ismini gizlemeye çalışmakla, ölümüne "şiddet ortamı" gibi bahaneler bulmakla meşgul olmuştu.

TTB, teröre karşı aynı korumacı tavrı Şemdinli Devlet Hastanesi PKK tarafından bombalandığında ya da hizmet vermeye giden ambulanslar, içindeki sağlık ekipleriyle birlikte saldırıya uğradığında da göstermişti.

Şu anki TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ilk başa geldiğinde, "Hekimiz Biz" isimli grup yeni başkana tepki göstermek için bir bildiri yayınlamıştı. Buna göre Korur, hendek terörü sırasında PKK'ya destek veren "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atmış, "Öcalan'a Özgürlük Platformu"na üye, PKK'nın Özgür Gündem gazetesine destek için "nöbetçi genel yayın yönetmeni" olmuş, üstelik FETÖ'nün de darbe girişimindeki rolüne ilişkin belge olmadığını savunmuş birisiydi.

O yüzden Fincancı'nın aynı PKK gibi "Türk ordusu kimyasal silah kullanıyor" yalanına sarıldığını gördüğümde hiç şaşırmadım. Fakat neyse ki bu kez yargı harekete geçip bu iftiranın hukuki yollardan hesabını sormaya karar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı üzere bu birliğin isminin başındaki "Türk" ifadesinin değiştirilmesinden meslek örgütlerinde yeni bir yapılanmaya gidilmesini sağlayacak yasal düzenlemeye kadar pek çok seçenek masada.

Hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayı hem de meslek örgütlerinin bu kadar rahat ve açıktan terör örgütlerine destek vermelerini engelleyip onları asli görevleri olan meslektaşlarının haklarını savunmaya yöneltecek düzenlemeyi takip edeceğiz.