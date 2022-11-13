Terörün merkezi Feto’yu sakladıkları yer

Başkan Erdoğan: FETÖ’cülere kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan’a gidiyorlar, kaçıp Avrupa’ya gidiyorlar ve o adamı Amerika saklıyor. Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya’da devasa bir köşk verdiler. Terörün merkezi işte orası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazeticilerle söyleşi yaptı. Erdoğan, FETÖ'yle mücadeleyle ilgili soruya "Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar; Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Biden saklıyor. Pensilvanya'da devasa bir kâşane verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız size bunu söylerim" yanıtını verdi.







KUZEY KIBRIS'I DÜNYAYA TANITMA İŞİNİN ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ

(KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasına dair soruya) Önce altyapı çalışmasını başlatmamız, sonra da dünya genelinde Kuzey Kıbrıs'ı bir devlet olarak dünyaya tanıtma konusunda adeta bir sarmal oluşturmamız ve bu sarmalla dünyayı kuşatmamız lazım. Kuzey Kıbrıs olayı Kosova kadar kolay değil, daha zor ama el-i mizden geleni yapacağız. İşin üzerine üzerine gideceğiz. İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya tanıtma imkânı bulacağız.



SEN KİMSİN Kİ İNGİLTERE'DEKİLER SANA KALKACAK DA PARA VERECEK

(Kılıçdaroğlu'nun 'İngiltere'den temiz para getireceğim' açıklamalarına dair) Bay Kemal, hani Londra'ya gidişi eleştiriyordun. Buradan parayı kime getireceksin, sen işadamı mısın? Yanında para talebinde bulunan birileri mi var? Sen kimsin? Yani affedersiniz İngiltere'de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler de 'Al Bay Kemal, bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan' diyecekler.



TÜRKİYE, KÜRESEL KONULARDA SÖZÜ DİNLENEN VE VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR

(Türkiye Yüzyılı vizyonu ve diplomatik başarılar konusundaki soruya cevaben) 20 yılda dünyada ve çevre ülkelerdeki krizler karşısında gerçekçi, girişimci, insani ve milli bir dış politika izledik. Hamdolsun çabalarımızla Türkiye artık küresel konularda sözü dinlenen, saygın ve vazgeçilmez bir aktör haline geldi. Bu, dünya kamuoyu tarafından da teslim ediliyor. Çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, terör belasını milletimizin gündeminden topyekûn silmek konusunda kararlıyız. Dış politikamızı ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirlemeye, milli menfaatlerimiz çerçevesinde kendi eksenimizi tahkim etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını teşkil edecek olan Türkiye Yüzyılı'nda da ülkemizin bu etkin ve saygın küresel aktör rolünü milletimizin layık olduğu şekilde pekiştireceğiz.



BAY KEMAL KURUSIKI ATIYOR

('Merkez Bankası'nın döviz rezervi bitti' iddialarına dair soruya cevaben) Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alması konusunda önündeki engeller yavaş yavaş kayboldu. Başbakanlığım döneminde özellikle Merkez Bankası'nda döviz rezervi bir dönem 135-136 milyar dolara kadar çıktı. Şu anda da 115-120 milyar dolar civarında. Yani Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda öyle Bay Kemal'in ifade ettiği gibi sıkıntılar söz konusu değil. Biz şu anda hamdolsun iyi bir konumdayız. Ama tabii adamın akıl hocaları kimlerdir bilemem. Yani ne yaptığı belli değil, kurusıkı atıyor. Her şey ortada. Hesap kitap ortada. Adamın ekonomiden hiç haberi yok.



BUNLAR BU KADAR AHLAKSIZLAR

('Togg'un parçaları İtalya'da üretiliyor' diyerek karalama kampanyası yapanlara dair soruya cevaben) Yani bu kadar da ahlaksızlar. Biz bu robotik sistemi yurtdışından alamaz mıyız? Bunun yanında bu robotik sistemler belki kısa bir süre sonra ülkemde de üretilir hale gelecek. Bizim yerli ve milli noktasında da olay sadece bununla kalmayacak tabii. İHA, SİHA, Akıncı üretimi de görülmeli. Yani bunları anlamak mümkün değil. Mesela BMC'nin zırhlı araçları var. Şu anda buna benzer birçok alanda, ağır sanayide, ileri teknolojide fabrikalarımız var. Gümbür gümbür inşallah yola devam ediyoruz.



BATI, RUSYA'YA SINIRSIZ SALDIRIYOR

Batı, Rusya'ya adeta sınırsız saldırıyor. Biz de acaba nasıl olur da tahıl koridorundan sonra bir barış koridoru açabiliriz gayreti içindeyiz. Çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmak için durmaksızın çalışıyoruz.



ERDOĞAN, BUGÜN G20 ZİRVESİ İÇİN BALİ'YE GİDİYOR

Başkan Erdoğan, G20 zirvesine katılmak için bugün Endonezya'nın Bali Adası'na gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin arasındaki Tayvan gerginliği, küresel enflasyon ve enerji krizinin konuşulacağı zirvede gözler yine Türkiye'nin üzerinde olacak.