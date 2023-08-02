Bir zamanlar dindarlara, "Ortaçağ zihniyeti, geri kafalılar, örümcek beyinliler" diye saldıran kesimi hatırladınız mı? O dogma karşıtı, aklın ve bilimin yolundan ilerleyen "üstün" insanlardan eser yok şimdi...

Her sabah güneşi selamlayanlar mı dersiniz, dağa taşa 777 yazanlar mı, evrene mesaj salanlar mı, manifest edenler mi, "Aldım, kabul ettim" diye sayıklayanlar mı, çocuğunu istediği burca denk gelsin diye erken doğuranlar mı, Merkür retrosundan korkup kova dolunayını bekleyenler mi?..

Gökten indiği sanılan kitapların dogmalarına karşı çıkanlar, okültizm takipçisi, nümeroloji üstadı, astroloji hayranı, kabala fanı oldu çıktı başımıza.

Kadim ilimler deyip onları suistimal ederek umut tacirliğine soyunanlar artık baş tacı. "Cinci hoca"ya gidenlerle dalga geçenlerin evlatları artık "spiritüel şifacılara" gidiyorlar, enerji uzmanlarının önünde sıraya giriyorlar, medyumlardan medet umuyorlar.

İnançsızlığı, İslam karşıtlığından ibaret sanan yurdum ateistlerine nispet yapan yeni nesil spiritüel yurdum sekülerlerinin yaşadığı kavram kargaşası bir yana, bunu bir gelir kapısı haline getiren "yüce kanaat önderleri" de halinden fazlasıyla memnun görünüyor.

Süslü ve kafiyeli cümlelerle telkin edilip pohpohlandıkları müddetçe "Aldım, kabul ettim" durumu ilelebet devam edecektir.

Sonuç olarak: Bilimin ışığını, bireyin özgürlüğünü, aydınlık sekülarizmin karşı konulamaz cazibesini topladığınızda bir 777 etmiyormuş maalesef.

Allah hepimize hidayet nasip etsin.