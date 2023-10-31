Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in savaş suçlarına ilişkin açıklamaları Siyonist siyasetçilerin öfke nöbetlerine girmelerine sebep oldu. Ellerindeki tek söylemsel cephane olan "antisemitist" iftirası korosuna katıldılar.

Ancak faydası yok. Büyük Filistin Mitingi'nin ertesi günü Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, Refah Kapısı'nda yaptığı açıklamayla savaş suçları soruşturmasının başladığını resmen ilan etti.

Antisemitizm iddiasının düpedüz iftira olduğunu, 29 Ekim kutlamalarına katılan Türkiye Hamambaşı Rav İsak Haleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşma bile ortaya koyuyor. Türkiye hahambaşılığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye ettiği teşekkürleri hatırlatalım. Ancak bununla da yetinmeyelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde restore edilen Tarihi Büyük Edirne Sinagogu'nun hizmete açılmasını hatırlatalım. Türkiye'nin nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman bir ülke olmasına rağmen Yahudilere, Süryanilere, Ermenilere hem vakıf mallarının iadesinde hem de onların kendi dindaşlarına hizmeti noktasında sağladığı kolaylıkları hatırlatalım.

Türkiye'deki Yahudi cemaatinin en çok satan gazetesi olan Şalom'un Tabuları Yıkan 2015 manşetini hatırlatalım. Bugün İsrail'e övgüler düzenlerin hayırla yâd ettiği tek parti iktidarının büyük ayıplarından biri olan Struma Gemisi'nin batırılması ve içindeki Yahudilerin öldürülmesi olayına Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan iktidarına kadar resmi bir anma bile yapılmadığını unutanlara tekrar hatırlatalım.

Türkiye'nin bakiyesi olduğu Osmanlı'dan bu yana -Tek Parti dönemini istisna tutarak- dünyadaki tüm mazlum milletlere el uzatan ülke olmasını ve bunu en iyi bilen topluluklardan birinin Yahudi cemaati olduğunu herkes biliyor. Bugün İsrail'in savaş suçlusu siyasetçilerinin küstah bir şekilde DEAŞ ile bir tuttuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefret söylemi ve suçlarını yasaklayan ve cezaya tabi tutan yasayı çıkartan liderdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Evanjelist rüyalarınızdan sizi uyandıran lider olmasına duyduğunuz öfkeden aklınız başınızdan gitmiş olabilir. Ancak iftira attığınız ülkenin sahada kendi ordusuyla DEAŞ'a en büyük darbeyi vurmuş, 20 yıldır ülkedeki bütün azınlıkları ayrımsız korumuş olduğunu unutmayın. Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin İsrail'e ilk özür dilettiren ülke olmasının yanına, sizi insanlığa karşı işlediğiniz suçlardan ötürü yargılatacak ülke olacağı gerçeğiyle de yüzleşin.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atacağınız antisemitizm iftirasının çamuru bile bizim üzerimize bulaşmaz. Vesselam...