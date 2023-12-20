Muhalefet partileri, siyaset tarihçileri için ilklere imza atmaya devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez bir belediye başkanı ile bir muhalefet partisi lideri, milyonların gözü önünde kavgaya tutuştu. "Partimizin içişlerine karışıyorlar. Şu an itibarıyla bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben bunu 1997 yılında yaşadım, idmanlıyım."

Meral Akşener bu konuşmayı partisinin belediye başkanı adayını açıklamak için gittiği Uşak'taki il binasında yaptı. Geçen yıl bu zamanlar olsa AK Parti ya da MHP'ye söylediği zannedilen bu sözleri Ekrem İmamoğlu'na söylemesi, bazı İyi Partililerde hayal kırıklığına neden olsa da Akşener çok kızgındı. Akşener, İstanbul ve Ankara'da da seçimlere tek başlarına katılacaklarını açıkladı.

Akşener'i bu kadar kızdıran şey Ekrem İmamoğlu ve partisinden bazı isimlerin kendisine sormadan ittifak görüşmeleri, hatta dağıtılacak belediye başkanlıkları ve yardımcılıkları konusunda pazarlık yapmalarıydı. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak tanınan İbrahim Özkan'ın TV 100 kanalında yaptığı açıklamaya göre, bu pazarlıklar Genel Merkez'in oluruyla yapılıyordu.

Geçen yıl Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş ısrarının belediyelerden aldığı ihaleler olduğunu iddia eden CHP'li Barış Yarkadaş, İyi Parti'nin CHP ile ittifak yapmamasını eleştiren pozisyona geçmişti. Bir zamanlar CHP'nin televizyonunu yöneten Şaban Sevinç, İbrahim Özkan'a "Sizi eleştiren Oktay Vural partiye yeni geçti değil mi?" sözleriyle objektif gazeteciliği hepimize öğretti! İbrahim Özkan da kapıda kendisini "medya bülbülü" olarak tanımlayan İyi Partili protestocuları daha da kızdırırcasına konuşmalarına devam etti.

Özkan, pazarlık toplantılarını Ekrem İmamoğlu ve danışmanlarıyla sürdürdüğünü, kendisinin zaten 2019 yılından bu yana İyi Parti adına CHP ile İstanbul'da temas kuran kişi olduğunu açıkladı. Özkan'ı dinleyen ama tanımayan birisi kendisinin belediye meclis üyesi değil, İstanbul İl Başkanı olduğunu zannedebilirdi. Çünkü siyasi partilerde pazarlıklar da görüşmeler de aslında teşkilatlar aracılığıyla yürütülür. "Teşkilat burada, satılmışlar nerede" sloganlarıyla TV 100'ün önünde toplananların demek istediği biraz da buydu. Özkan'ı protesto eden İyi Partililer, Ekrem İmamoğlu için artık çalışmak şöyle dursun kendisine selam dahi vermeyeceklerini açıkladılar.

İyi Parti-Ekrem İmamoğlu kavgası oldukça ilginç. Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak için ilçe belediyelerinden ve belediye başkan yardımcılıklarından fedakârlık yapmaya hazır. CHP, "zaten tek başına kazanıyor" diye övündükleri İmamoğlu'nun İyi Parti'ye teklif ettikleri konusunda suskun.

Bir önceki yazımı "Verilmiş sadakamız varmış" diyerek bitirmiştim. Bu yazımı da Türkiye'yi bu muhalefete teslim etmeyen seçmenlere teşekkür ederek bitirmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ülkemize sahip çıktınız.