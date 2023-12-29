Yerel seçimlerin yaklaştığını takvime bakmadan nasıl anlarsınız?

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel'i atayan Ekrem İmamoğlu'nun sürekli İstanbul'dan görüntü vermesiyle anlıyorum.

Ekrem İmamoğlu, uzun zamandır makam odasında duran İBB logolu montu bugünlerde hiç üzerinden çıkarmıyor.

"Algı, olgudan üstündür" düsturuyla hareket eden İmamoğlu, bu yazıyı hazırlarken yine aynı montla bir sosyal medya fenomenine özel hayatına dair röportaj veriyordu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı tekrar kazanmak için İyi Parti'yle anlaşamadı, ancak eski adıyla HDP, yeni adıyla DEM ile anlaşmanın yolunu arıyor.

Bunun için HDP/DEM'in şartlarından biri, Esenyurt ilçesinde CHP'nin kendilerini desteklemesi.

CHP Esenyurt İlçe Başkanı, bu şartın yerine getirildiğini sosyal medya hesabından, "Kinli ve kirli olmaktansa, kula kulluk etmektense DEM'lenmek iyidir..." yazarak kabul etti.

Üstelik şehitlerimizin haberini aldığımız gece...

İmamoğlu, sanki HDP/DEM ile ittifak görüşmelerinde bulunmuyormuş gibi şehitlerimize mevlit okuttu.

Bakın sırf bu hareket bile yerel seçimlere yaklaştığımızı gösteriyor.

Belediye başkanlığı döneminde HDP'lileri İBB'ye alan, "İBB çalışanı PKK'lı gözaltına alındı" haberleri çıkmasına sebep olan Ekrem İmamoğlu, şehitlerimize mevlit okuttu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem seyyid hem de Türkmen beyi çıkartan CHP reklamcıları, Ekrem İmamoğlu'ndan neler çıkartacak hep beraber izleyeceğiz.

Ancak bu kez hem CHP'nin hem de Ekrem İmamoğlu ekibinin manipülasyonlarına karşı şerbetliyiz.



Bu köşe yazısını aşağıdaki linke tıklayarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz

Hilal Kaplan | Şapkadan ne çıkartacaklar?