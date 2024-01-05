CIA, 70 yıl önce İran'da gerçekleşen darbede payı olduğunu "Ajax operasyonu" belgeleriyle ortaya koydu.

CIA-MI6 ortak yapımı olan darbeyle devrilen lider Musaddık'ın en büyük günahı, İngilizlerin İran petrolünü sömürmesine son verip petrol gelirini millileştirmeye gitmesiydi. Ayrıca Musaddık'ın komünist Tudeh ile artan işbirliğine gitmesi veya onların iktidara gelmesine geçit vermesi korkusu da mevcuttu. Alternatif lider Şah ise o kadar karaktersiz bir adamdı ki, CIA içindeki lakabı "Zayıf Düdük"tü. (Bizdeki zayıf düdükler sizce kim olabilir?) Detayları "CIA belgelerinden darbeyi okumak" yazımda bulabilirsiniz.

Bugün hatırlatmak istediğim nokta ise şu: CIA'daki raporlardan birinde en sert komünizm yanlısı yayınlardan birini yapan Kuzey İran'daki bir radyonun, Musaddık'ın yıpratılmasında önemli rol oynayabileceğinden bahsediliyor. Yani görünürde en anti-Amerikan ve ideolojik olarak karşıt görülen yapıların bile CIA'nın amacıyla nasıl da örtüştüğü belirtiliyordu. Darbeye götüren süreçte CIA ile işbirliği yapan ve karşılığında fonlanan yerlerden birisi de işte bu sözde komünist radyo istasyonuydu.

Günümüzde yine on yıllardır bitmeyen, bitirilmeyen laik-muhafazakâr ikiliğinin neden köpürtülmeye çalışıldığını bir de bu gözle okuyun. Muhafazakârları ve cemaatleri adeta şeytanın cisim bulmuş hali gibi gösteren senaryolara sahip dizileri düşünün. Şalvar, çarşaf veya cübbe giydiği için hakarete uğramaya layıkmış gibi gösterilen insanları düşünün. Fatih Camii avlusunda korkaklar tarafından vurulan bir şehidin katillerini öven izansızları düşünün. 80 darbesinin CIA imzalı olduğunu bugün biliyoruz. Ve bunu bilmemize rağmen o dönem bu doğrultuda hareket edenleri meşrulaştırmaya çalışan provokatörleri hatırlayın.

Bunları göz önüne alırsanız, mitinge gelirken yolda gördüğü işportacıdan satın aldığı kelime-i tevhid bayrağını tuttuğu için yumruk yemiş bir apartman görevlisinden "hilafet hareketi" çıkaran Ankara Barosu'nun suç duyurusunu doğru çerçeveye oturtmuş oluruz. Ya da kendinin iki katı yaşındaki bir adama yumruk sallayanı kahraman ilan edenlerin kötü niyetlerini daha net görmüş oluruz.

Daha önce de yazdım: Operasyonun ilk aşaması "başarıyla" uygulandı. Şimdi ikinci aşama gelecek; Suud nefretini Arap nefreti ve oradan da en küçük kıvılcımda sığınmacı nefretiyle birleştirecekler. Şiddeti normalleştirip vatandaşı devletle karşı karşıya getirmeye çalışacaklar.

Toplumsal fay hatları üzerinde sörf yapıp bunu oya tahvil edecekler. Nasılsa provokatörler de elini kolunu sallayarak aramızda geziyor hâlâ.

Milli birliğe verilen zarar umurlarında değil. Hatta bu zararı, sandıkta kâr olarak tahsil ettikleri müddetçe de olmayacak. Bu ülkeye büyük bir kötülük yapılıyor ve her zaman olduğu gibi milletimizin ferasetine emanetiz.