6 Şubat 2023 tarihi milletimizin yaşadığı en büyük doğal afet olarak hafızamıza kazındı.

Sabaha karşı 04.17'de, 7.7 büyüklüğünde sallandık. Hem binaların hem de kasıtlı ihmallerle kentsel dönüşüm karşıtlığının altında kaldık.

Yüzeye yakınlığı ve karada olması nedeniyle son bin yılın en büyük depremlerinden birini yaşadığımız ilk anda anlaşılmazken, 11 dakika sonra 6.7 büyüklüğünde bir büyük deprem daha yaşandı. Etki alanı olarak Almanya'nın yüzölçümü kadar büyük bir alanda yaşanan depremden dakikalar sonra bakanlar, AFAD merkezine geçerek arama kurtarma çalışmalarını koordine etti. Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar deprem bölgelerine koordinatör olarak görevlendirildi.

Türkiye sabaha karşı yaşanan depremle mücadele ederken saat 13.24'te bu kez 7.6 büyüklüğünde büyük bir deprem daha yaşadı. Sivil-asker arama kurtarma ekiplerinden enkaz altında kalanlar oldu. 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremlerde toplam 38 bin 901 binada toplam 518 bin konut yıkıldı. Ağır hasarlı, oturulamaz durumda olan 128 bin 778 konut da ayrıca hasar raporunda yer aldı.

Avrupa'daki pek çok ülkeden daha büyük alanda büyük bir yıkıma sebep olan depremlere rağmen devletimiz sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle seferber oldu. Deprem bölgesinde yer şekillerini bile değiştirecek kadar büyük bir yıkımda ilk olarak arama kurtarma faaliyetleri, ardından insani yardımlar ve peşinden yeniden yapım süreci başladı.

1 milyon 979 bin haneye ilk etapta 10 bin lira acil destek ödemesi yapıldı. 557 bin haneye hane başına 15 bin lira taşınma yardımı, ev sahibi olanlara 7 bin 500, kiracılara aylık 5 bin lira kira yardımı yapıldı. 41 bin aile yakınına 100'er bin lira vefat yardımı verildi.

11 şehirde kurulan 930 şantiyede 110 bin 450 personelin görev almasıyla deprem konutlarının yapılmasına başlandı. Bu yazıyı hazırlarken depremzedelerin ifadesi ile "kara gün dostu" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 deprem konutu için kura çekimine katılıyordu. Hatay ve Gaziantep ile bu sayı 27 bin 262'ye ulaştı. Bugün en sert muhalif "gazeteciler" bile deprem bölgesinde yapılan çalışmaların yabancı gazetecileri nasıl etkilediğini söylemek zorunda kalıyor.

Türkiye omuz omuza yaralarını sarmaya çalışırken depremi duyar duymaz, "Bu kez seçimde gidecekler" sevincine kapılan muhalefet ne yazık ki sınıfta kaldı. Hatay'da kentsel dönüşümü iptal ettiğini kutlayan belediye başkanına sahip çıkan CHP, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile yardım çalışmalarına katılımda geçtim devleti ya da sivil toplum kuruluşlarını, gönüllü vatandaşının bile gerisinde kaldı.

Sadece şov yapmak için deprem bölgesine giden muhalefet, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarını sabote etmek için yapabildiği her türlü numarayı yaptı. Bazen arama kurtarma ekiplerinin tekbir getirmesini diline doladı, bazen de sığınmacıları yalan yere hedef göstererek kargaşa çıkarmaya çalıştı. "6 Şubat depreminde askere deprem çalışmalarına katılma izni verilmedi", "Erdoğan çalışan bakanlara sert çıktı" gibi akla hayale gelmeyen yalanlar birbiri ardına sıralandı.

Tüm bu insanlık dışı çabalarına rağmen muhalefetin beklediği olmayıp afet bölgesinde depremzedeler seçimde tercihlerini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanınca bu kez yolladıkları üç kuruşluk yardımları dillerine dolayıp depremden etkilenen kardeşlerimize hakaret ettiler. Oysa karşılarında yüzde 5 oy aldığı bölgeye hızlıca hastane yaptıran bir siyasi irade vardı.

Elbette ki ne ölen kardeşlerimiz geri gelecek ne de yaşanan acılar unutulacak. Ancak geride kalanların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi devletimizin öncelikli hedefi. Biz de bu büyük depremlerden ve sonraki yaşananlardan gerekli dersleri çıkartıp başta kentsel dönüşüm olmak üzere depremle mücadelede üzerimize düşenleri yerine getirmeliyiz.