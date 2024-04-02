Yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablonun gizli kazananlarından biri HDP/DEM oldu. Seçim sırasında Doğu ve Güneydoğu'da oy kullanan güvenlik görevlilerine küstahça saldıran DEM Partili siyasetçiler, İstanbul gibi kentlerde de CHP ile ittifak kurarak kendilerine alan açtılar.

"DEM Parti'nin 'Kent Uzlaşısı' ile destek verdiği Esenyurt'ta yurttaşlar 'Jin Jiyan azadi' sloganları ile kutluyor." Terör örgütü PKK'nın sözde basın kuruluşunun Esenyurt'ta kazanan CHP/ DEM adayı sonrası yaptığı paylaşımlardan biri bu.

DEM Partililerin kutlama yapması son derece normal; çünkü PKK'ya verdiği destekle bilinen Ahmet Özer'i CHP pusulasından da olsa belediye başkanı yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği kontenjanla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne üye yolladılar.

İstanbul'a uğramadan seçmenlerini İmamoğlu'na yollayan DEM Partili Meral Danış Beştaş, yaptığı "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi..." açıklamasıyla İmamoğlu'nun seçim galibiyetine ortak oldu. HDP/DEM'in söylemlerinde en ufak bir yumuşama, sivil siyaset yapmak için en ufak bir çabası olmamasına rağmen, İstanbul başta pek çok şehirde CHP eliyle normalleştirilmesinin son aşamasına geldik. Artık İBB'nin devasa bütçe ve personel sayısı içerisinde DEM'in etkisini iyice hissedeceğiz.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite arkadaşı olan Fatih Portakal, "CHP'nin tarihi fırsat yakaladığını, 'Kürt sorununa' neşter atabileceğini" açıkladı.

Tam olarak bunu nasıl yapacağına dair detayların verilmediği bu açıklamanın Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız yapıldığını düşünecek kadar saf olmadığımız için, muhalefet cephesinde bir çalışma olduğunu anlayabiliyoruz.

Bunun ilk adımı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na Türkiye'nin koyduğu şerhin CHP ve HDP/DEM tarafından delinmek istenmesi olacak. Bunu gösteren emareleri 2019 seçimlerinden sonra CHP'den gelen "merkezi hükümet, yerel hükümet söylemleri" ile görmüştük. Esenyurt'ta başkan seçilen Ahmet Özer'in özerklik, bağımsızlık konusundaki görüşleri de ortada.

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarla DEM Parti'ye kol kanat geren Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde bu açılımını daha da ilerletecek. DEM Parti'nin seçim sonuçlarından cesaret alarak daha da pervasızlaşacağını ve Türkiye'nin terörle mücadelesine engel olmaya çalışacağını biliyoruz. Bunun için Avrupalı ortaklarından destek almaktan çekinmeyeceklerini de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk siyaset tarihine geçebilecek seçim sonrası konuşmasında terörle mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Bu açıklama gelecek dönemde CHP/ DEM işbirliğinin hangi mecrada yürüyeceğini düşündüğünü gösteriyor.