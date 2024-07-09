Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük şok yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı almıştı. Çünkü Haziran ayının sonunda yapılan ilk tur seçimlerinde Fransa'nın aşırı sağcı lideri Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi %34 oy alarak galip çıkmıştı.

Macron için bu beklenen bir adımdı çünkü Fransa'da seçimlerde Le Pen'in partisi ilk turlarda iyi oy alır, iş ikinci tura kaldığında herkes Le Pen ya da partisinin kazanmaması için kendisine oy verirdi. 2017 ve 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu taktik tutmuştu. Ancak bu kez Macron'un Elysee Sarayı'nda yaptığı hesap sandıktan döndü. Fransa'da ikinci tur seçimlerini Jean-Luc Melenchon'un lideri olduğu sol blok kazandı.

Melenchon'un ittifakı, Macron'un servet sahiplerini koruyan politikalarına son vermeyi ve ülkeyi Le Pen'in aşırı sağcı partisine teslim etmeme üzerine kurguladığı seçim çalışmalarında başarıya ulaştı. Seçim zaferi sonrası ilk açıklamasında bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyacağını söyledi.

Melenchon'un bu açıklaması, Türkiye düşmanı Macron ve aşırı sağcı Le Pen'in istediğini alamaması olumlu ancak burada durmak ve sevinmemek gerekiyor. Çünkü Melenchon, terör örgütü PKK'nın bırakalım Fransa'yı Avrupa kıtası içindeki en büyük destekçilerinden biri. Melenchon 2022 yılında Paris'te PKK'lı teröristlerin uğrak yeri olan merkezde yaşanan saldırı sonrası "Yaşasın PKK liderleri, yaşasın PKK savaşçıları" sloganları atmış bir isim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işgalci olmakla suçlayan Melenchon, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın özgür kalması için çağrı yapan ve yeni Mandela olarak tanımlayan bir isim. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sonrası Macron ile ortak histeri krizine giren Melenchon, "Türkiye'nin işgalinin durması için" çağrı üstüne çağrı yapmıştı.

Yani karşımızda Filistin'in uğradığı soykırımda İsrail'e karşı çıktığını açıklayan ancak İsrail'in en büyük teşeronu PKK'yı açıkça destekleyen bir Türkiye düşmanı var. Bu düşman zaten Türkiye'nin son 20 yılda Avrupa'daki en büyük karşıtı Fransa'da seçimleri kazandı.

Melenchon'un başbakanlığı önünde şu an en büyük engel Macron. Seçmi sonrası başbakanlık görevinden istifa eden Gabriel Attal'ın görevde kalmasını istedi. Macron'un inadı kırılır da başbakanlık görevine gelirse Türkiye karşıtı söylemlerini ne kadar sürdürecek göreceğiz.