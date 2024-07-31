Türkiye'yi tehdit etme cüretini gösteren terör örgütlerinde sıklıkla gördüğümüz örgüt içi çatışmalardan biri de İsrail'de yaşandı. Kurulduğu günden bu yana Filistinlilere işkence eden İsrailliler, insanlık düşmanları Netanyahu ve Gant gibi elebaşlarını kurtarmak için işkence iddialarının üzerine gidiyormuş gibi yaptı.

Ki bu bile İsrail'deki barbarların ayaklanmasına yetti. Mevzu şu: Kendileri dışındaki kimseyi insan olarak görmeyen siyonist teröristler, Necef Çölü'nde kurulan Sde Teman Gözaltı Merkezi'nde Filistinlilere akla hayale sığmayacak işkenceler yapıyordu.

Aylardır konuşulan bu durum İsrailli "siyasetçilerin" zerre umurunda olmamıştı. Ne zaman ki bu iddialar Netanyahu ve ekibinin yargılanmasına neden olacak seviyeye geldi, terörist organizasyonun askeri savcılığı harekete geçerek gözaltı kararı aldı.

Siyonizmin askerlerinin gözaltına alınmasına dahi tahammül edemeyen İsrailli teröristler (siviller mi demeliyim?!) askeri üssü basarak "kahraman" ilan ettikleri şüphelileri serbest bıraktırmaya çalıştı.

Nasıl bir bela ile uğraştığımızı anlamak için tekrar edelim. Tecavüz ederek bir Filistinliyi hastanelik eden 10 siyonist teröristin göstermelik gözaltına alınmasına bile karşılar. Nitekim konu İsrail meclisinde şu soruyla bile sorgulanabildi:

- Bir mahkûmun anüsüne sopa sokmak meşru mudur?

- Evet, teröristse yapılan her şey meşrudur.

Yaşanan bu olayı "Bakın İsrail'de hukuk işliyor" cümlesiyle bize pazarlamaya çalışacak siyonizm yancılarına kısa bir hatırlatma yapalım:

Şubat 2023'te Nablus'ta yaşlı ve çocukların da olduğu 13 Filistinlinin şehit edilmesi, siyonist teröristler tarafından şeker dağıtılarak kutlanmıştı.

Mayıs 2021'de Mescid-i Aksa'yı kirleten siyonistler mabedimizde çıkardıkları yangını dans ederek kutladı. Bu kutlama sırasında soykırım şarkıları söylediler.

Temmuz 2015'te Meir Ettinger isimli İsrailli terörist, aralarında 18 aylık Ali'nin de bulunduğu 3 kişilik Devabişe ailesini diri diri yakarak şehit etti. Sadece 10 ay hapis yatan Ettinger ve destekçileri tüm mahkeme sürecinde şov yaptılar.

Ali Devabişe'nin yakılarak öldürülmesini dans ederek ve katliam için bestelenen şarkıyı söyleyerek kutlamak teröristler için bir âdet haline geldi.

Siyonist İsrail'in kanlı tarihinde bunun gibi yüzlerce olay yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazzelileri hayvan olarak gördüklerini söyleyen, ölmelerinden kendilerinin sorumlu olduğunu açıklayan, Gazze'de canlı hayvan bile bırakmayacaklarını söyleyenler de sözde siyasetçi kılıklı siyonist teröristlerdi.

7 Ekim'den bugüne dünyanın İsrail'den kurtulmasının ne kadar önemli olduğunu her gün tekrar tekrar idrak ettik.

İsrail'in var olduğu bir dünyada huzur ve barışın esamesi bile okunamaz.