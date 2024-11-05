TRT World Araştırma Ekibi'nin hazırladığı "Holy Redemption: Kutsal İşgal" belgeselini izlediniz mi? İzlemediyseniz, yaşı 15'in üzerindeki aile üyelerinizle birlikte mutlaka izleyin derim.

Bugüne dek İsrail sorununa dair kılcal damarlara kadar girip en içeriden bilgi veren yapımlardan birisi karşımızdaki.

Bu yüzden de yayınlanır yayınlanmaz Al Jazeera Balkanlar Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde "Program Ödülü"ne layık görüldü.

Batı Şeria'daki siyonistlerin arasına zorlu ve uzun bir süreçten sonra sızılarak çekilen belgeselde, "Hilltop Gençliği" denilen işgalci Yahudi gençlik hareketi üyelerinin çarpık ve hastalıklı zihniyetine birinci elden tanık oluyorsunuz.

Hitler Gençliği'ni andıran ideolojileri ve gaddarlığıyla ortaya çıkan bu hareketin, Filistin köylerine yaptığı tedhiş hareketlerini de görebiliyorsunuz.

Onları ideolojik olarak endoktrine eden ve yönlendiren sosyopat siyasi figürlerin açıklamaları karşısında kanınız donacak.

Nil'den Fırat'a tüm toprakların kendi hakları olduğunu, bunun Tanrı sözü olduğunu iddia eden küstahlığın yol açtığı yıkıma şahit oluyorsunuz.

Ehud Olmert'ten İsrailli "Breaking the Silence" ya da "Settlement Watch Project" gibi sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerine dek pek çok kritik isimle de röportajların yer aldığı belgeselde Agmar'a dair de istisnai görüntüler yer alıyor.

Agmar, Filistinlilerin topraklarını işgal ettikleri yerlerde "yasadışı yerleşimcilerin" kurduğu ve devlet tarafından da desteklenen, ellerinde tüfek, üstlerinde maske ve kurukafa logolu üniformayla gezen paramiliter işgalci bir yapı.

Belgeselin sonunda ise siyonistlerin, Gazze "boşaltıldıktan" yani soykırım tamamlandıktan sonra hangi topraklara nasıl yerleşeceklerini planladıkları gizli bir toplantının içinden konuşma ve görüntüler yer alıyor ki karşımızdakinin sadece güçten anlayan ve bu yüzden ancak ezilerek ortadan kaldırılacak bir sorun olduğunu bir kez daha anlayabiliyoruz.

Belgeselde emeği geçen tüm ekibe tebrik ve teşekkürlerimle...