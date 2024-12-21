Başkan Erdoğan’dan yeni Suriye için kararlılık mesajı: Tüm terör örgütlerinin başı kısa sürede ezilecek

Başkan Erdoğan, Mısır’dan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı: Suriye’de PKK ve uzantıları için yolun sonu göründü. Terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye’nin inşası için elimizden geleni yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da gerçekleştirilen D-8 zirvesi sonrası dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:

Biz Suriye'de mevcut terör örgütlerinin etkisiz hale getirilme zamanının geldiğini göstereceğiz. Sınırlarımızın güneyinden herhangi bir tehdidin bundan sonra gelmemesi için bunu yapacağız. Çünkü böyle bir riski kabullenmemiz mümkün değil. Terör örgütünün tek amacı hizmet ettikleri odaklara yaranmak olduğu için, yalnız kalmaya mahkûmlar. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Ancak yarınları olmayacak. PKK/YPG'nin umutları boşa çıktı. Esad'ın beklentileri farklıydı ama bunlar tecelli etmedi. Yeni bir tablo ortaya çıktı. Suriye'de PKK ve uzantıları için yolun sonu görünüyor. Yıllarca bölgemizdeki halklara kan kusturdular. Başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Türklere, Araplara, Ezidilere ve nicelerine hayatı zehrettiler. Bölgenin geleceğinde teröristlere yer yok. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir. Yıllardır Esad zulmüne maruz kalan Suriye halkı birliğini ve kardeşliğini yeniden tesis etmeye çok yaklaştı. Önümüzdeki süreçte hiçbir gücün terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz. Ülkenin diğer bölgelerinde bulunan DEAŞ, PKK-YPG gibi terör örgütlerinin başı en kısa sürede ezilecektir. Terörden arındırılmış ve halkı tarafından yönetilen bir Suriye'nin inşası için elimizden geleni yapacağız.

Sednaya Hapishanesi yıllardır söylediklerimizi doğruladı. Oradaki zulümler, işkenceler, yargısız infazlar, Baas rejimi gerçeğinin en acı fotoğraflarından biri. Kendi halkına zulmeden Esad yönetiminin bunların hesabını uluslararası hukuk zemininde vermesi için elimizden geleni yapacağız.











SURİYE'DE KRİTİK ADIM OLAN YENİ ANAYASA İÇİN İLETİŞİM HALİNDEYİZ



Suriye'deki kardeşlerimiz, gelecekleri ile ilgili kararları kendileri verecek. Bizler de onlara devlet yapılanmasının nasıl olması gerektiği hususunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim tecrübelerimiz oraya nasıl aktarılabilir, yeni bir toplumsal sözleşme çerçevesinde bir devlet nasıl ayağa kaldırılabilir, bu konularda Suriye yönetimine yardım edeceğiz. Bir devleti ayağa kaldırırken en önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. Bildiğiniz gibi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı gönderdik. Dışişleri Bakanımız konunun bütün muhataplarıyla başından itibaren zaten diyalog halinde. Yakında Suriye'ye gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar. Bundan sonra bölgemizde barış ve huzurun tesisi için yollar açıktır. Suriye, bu yeni oluşumla hakikaten istikrarlı bir yapı kurduğu takdirde, İslam dünyasında çok güçlü bir yer alacaktır. 30 milyonun üzerinde nüfusa sahip bir Suriye, göz ardı edilemez.



İSRAİL İŞGALİNE SES ÇIKARMAYAN PİŞMAN OLUR



İsrail uluslararası hukuku çiğnemeyi âdet haline getirdi. Gazze'de uluslararası hukuku ayaklar altına aldılar, dünya sessiz kaldı. Lübnan'da egemen bir devletin toprağını işgal edip kan döktüler, dünya yine sessiz kaldı. İsrail'in pervasızlıklarına bugün Suriye maruz kalıyor. İsrail'in Golan tepelerini işgaline yönelik BM Güvenlik Konseyi'nin 1967'deki 242 numaralı kararı mevcut. Bu kararla İsrail'in Golan tepelerini işgal etmesi kınanmakla birlikte bölgeden çekilmesi talep ediliyor. Bu kararın yeniden hatırlatılması ve uygulanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi önemli. Biz bugün de Suriye'nin topraklarını işgale kalkışan İsrail'e karşı sessiz kalamayız. İsrail saldırganlığına "dur" denilmelidir. Yarın pişman olmamak için gerekli adımlar atılmalı.









BİZE GÜVENEN KİMSEYİ YARI YOLDA BIRAKMAYIZ



Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile D-8 Zirvesi'nde beraberdik, kendisine "Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz ifaden halkımızın arasında çok ciddi olumlu bir tepki meydana getirdi" dedim. Sayın Mikati'nin Türkiye'ye güven duyduğunu dile getirmesi de çabalarımızın takdir edildiğinin göstergesidir. Biz, dostlarımız için güvenli liman olduğumuzu tarih boyunca defalarca kanıtladık. Yaptığımız uyarılarda da, aldığımız tedbirlerde de, gizli ajandalarda kayıtlı gündemlerle hareket etmeyiz. Mertçe konuşur, mertçe davranırız. Bize güvenen kimseyi de yarı yolda bırakmaz, arkasından kuyu kazmayız.



DEAŞ BAHANESİYLE HÂLÂ PKK'YA SAHİP ÇIKANLAR VAR



Suriye diplomasimiz kapsamında görüştüğümüz liderlere Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü için gayret gösterdiğini anlattım. Bunun yolu da öncelikle terör örgütleri ile mücadeleden geçiyor. Hâlâ DEAŞ bahanesi ile PKK ve uzantılarına sahip çıkma anlayışında olanlar var. Bu yaklaşım yakın geçmişte Suriye'yi bölünmenin eşiğine getirdi. Biz en başından beri PKK ve uzantılarıyla da, DEAŞ unsurlarıyla da mücadele ettik, ediyoruz. Batı PKK ve uzantılarına meydanlarda gösteri yaptırmamalı.