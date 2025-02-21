Üç sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları Rumeli Kavağı'na yakın bir bölgede var gücüyle çalışıp yolu açmaya çalışıyordu. Kar küreme araçları bir konvoyun önünde ve arkasında çalışıyordu. Bu göz yaşartan çalışma azmi, Ekrem İmamoğlu ve ekibini taşıyan konvoyun, İstanbul'un en pahalı balıkçılarından birinde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile görüşmesini sağlamak için sarf ediliyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balık keyfini yerine getirmek için İBB araçları çalışırken, İstanbul'un pek çok bölgesinde insanlar yolda kaldıkları için arabalarında bekliyordu. Araçlarıyla değil, toplu taşımayla evlerine gitmeye çalışanlar da ya metro istasyonlarında izdihama neden oluyor ya da bir belediye otobüsünü iterek torunlarına anlatacakları hikâyeler biriktiriyordu.

Bu manzaranın üzerinden sadece 3 yıl geçti. 3 yıldır İstanbul'a neredeyse kar uğramadı. İmamoğlu bütün bu defolarına rağmen tekrar İBB Başkanı seçildi, hatta şimdilerde cumhurbaşkanı olmak hevesi dışında pek bir şeyle ilgilenmiyor.

İmamoğlu'nun partisinin cumhurbaşkanı adayı olmak için çırpındığı bugünlerde meteoroloji İstanbul'da kar yağışının tekrar başlayacağını açıkladı. Bir an için kendinizi İmamoğlu'nun yerine koyun. Aradığınız fırsat ayağınıza gelmiş demektir. Hem 3 yıl önceki fiyaskoyu unutturabilir hem de yapacağınız çalışmalarla tüm Türkiye'de kendinizden bahsettirebilirsiniz.

Maalesef Ekrem İmamoğlu bunların hiçbirini yapmadı. Önceki gün İstanbul'da yağacağı günler önceden belli olan kar sonrası yine mağdur olan yüz binlerce insan vardı. Metro duraklarında turnikeden geçmek için saatlerce beklediler, bazı metro hatlarının çalışmaması nedeniyle geri çıkmak zorunda kaldılar. Tabii çıkarken yürüyen merdivenlerin bozuk olması sebebiyle yer yer fenalaştıkları bir izdihama maruz kaldılar.

Aslında bütün bu süreci, metrodan çıkmaya çalışırken yürümeyen merdivenler nedeniyle izdihamın ortasında kalan bir kadının, yürüyen merdivenlerin bant kısmına çıkıp yukarı tırmanmaya çalışması özetledi. Post-apokaliptik bir filmin açılış sahnesini andıran bu görüntüler yaşanırken yerin üstünde de durum farklı değildi. Hiç sefere çıkmayan belediye otobüsleri, sefere çıksa bile yolda bozulan otobüsler, çıldırtıcı bir trafik.

Peki İmamoğlu neden 3 yıl önceki fiyaskosundan yeterli dersi çıkarmadı? Çünkü yaşadığı her fiyaskoda kendisini aklamak için var gücüyle çalışan bir ekibi var. Bugün yarın birkaç tetikçisi, onların ardından yüzlerce trolü hep birlikte, "AK Partililer kar yağarken bilerek toplu taşımaya yönelip kaos çıkardılar" açıklaması yapar, İmamoğlu'nun keyfi yerine gelir. Nasılsa bu numara 2024 yerel seçimlerinde işe yaradı.