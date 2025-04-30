Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ile Türkiye arasındaki 4. Hükümetlerarası Zirve kapsamındaki resmi temaslarını takip etmek üzere İtalya'dayız. Doğu Roma İmparatorluğu'nu tarihe gömen bir mirasın günümüzdeki temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı medeniyetinin doğduğu topraklarda, Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile tarihi bir buluşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı tarafından Villa Doria Pamphili konutunda özel törenle karşılandı. Bire bir yaptıkları özel görüşme sonrası heyetler arası görüşmelere geçen iki liderin kameralar karşısında yaptıkları açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi.

Başbakanı Meloni, yapmış olduğu açıklamada, Türkiye ile ticaret hacminin 30 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Meloni, iki ülke arasında on yıllardır devam eden otomotiv ve tekstil gibi işbirliklerinin, Baykar'ın İtalyan yatırımlarıyla savunma sanayiinde de geliştiğini; uzay ve hızlı tren alanlarında işbirliğinin ise sırada olduğunu belirtti.

Ancak Meloni'nin açıklamasında daha da dikkat çeken vurgu, iki ülkenin Akdeniz'de iki müttefik olduğunun altını çizmesiydi. Meloni, bu ittifakın Akdeniz'de bir numara olacağını da eklemeyi ihmal etmedi. İtalya Başbakanı'nın açıklamasında, Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nda başından bu yana üstlendiği arabuluculuk rolü için teşekkür de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin Libya'dan Suriye'ye ilerleyeceğini açıklaması, İtalyan Başbakanı'nın "Akdeniz İttifakı" söylemini destekler nitelikteydi. Erdoğan ve Meloni, İsrail saldırganlığının durması için ateşkes çabalarının desteklenmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in iki aydır Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine izin vermediğini hatırlattı.

Basın toplantısı sonrası ilan edilen anlaşmalarla, Türkiye-İtalya arasındaki işbirliğinin daha da gelişeceği mesajları resmileştirilmiş oldu.

Bu anlaşmalar şöyle sıralanabilir:

1. İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması.

2. Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

3. Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı.

4. Kültürel Varlıkların Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele Hakkında Mutabakat Zaptı.

5. Müzeler Arası İşbirliği ve Arkeolojik Mirasın Tanıtımı Hakkında Mutabakat Zaptı.

6. Devlet Arşivleri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

7. Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

8. Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

9. Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

10. Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

11. Savunma Sanayii İşbirliği Ön Protokolü.

Türkiye, İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı planlarken, 2032 yılına kadar Avrupa'nın nasıl şekilleneceği konusunda da söz sahibi olan iki ülke olarak uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam edecek.