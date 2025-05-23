Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve onun sayesinde kazandığı CHP Genel Başkanlığı koltuğunun sallantıya girmesi sonrası, Özgür Özel'de yaşanan değişim tedirgin edici bir hale geldi.

Cumhuriyet Halk Partililer, AK Partinin güçlü olduğu illerde, partililerini taşıma yöntemiyle miting yapmaya başladı. Özgür Özel ise bu mitinglerde toplanan kalabalıkların sayısını bazen on bazen yirmiyle çarpıp, iktidarın artık meşruiyetinin kalmadığını öne sürüyor.

Buraya kadar olan süreç, Türkiye'de muhalefetten alışık olduğumuz siyasi mübalağa örneklerinden biri olarak görülebilir. Ancak dün yaşanan gelişmeyle birlikte yeni bir aşamaya geçildi.

Özgür Özel, AK Parti'nin İstanbul'da güçlü olduğu ilçelerden biri olan Pendik'te, yine otobüslerle taşınan CHP'lilerin önünde yaptığı mitingde, asgari ücrete zam yapılacağından bahsetti. Bu vaadi CHP'li belediyelerde yapılacak bir uygulama gibi sunmadı; doğrudan işçiler ve temsilcileriyle görüşüp Temmuz ayında zam yapılacağını ilan etti.

Özgür Bey'in çevresindeki hiç kimse kendisini uyarmamış olabilir. Ama ben, bu eleştiriyi bir vatandaşlık sorumluluğu olarak üstlenip kendisine hatırlatayım: Sayın Özgür Özel, siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olabilirsiniz; ancak Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmiyorsunuz.

Elbette emekçi kardeşlerimizin daha fazla maaş alması hepimiz için sevindirici olur. Fakat eğer bu açıklama yalnızca belediyelerde çalışan işçiler için yapılmışsa, o zaman 2024 sonunda CHP yanlısı medya tarafından ortaya atılan "CHP'li belediyelerde asgari ücret en az 40.000 TL olacak" şeklindeki haberin de bir yalan olduğunun kabul edilmesi gerekir.

Pendik'te iktidarmış gibi konuşan Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlarını alamadıkları için iş bırakan işçilerden haberdar mı acaba? CHP'li Üsküdar, Eyüpsultan ya da Beşiktaş belediyelerindeki maaş krizlerden haberi var mı? Ya da Pendik mitinginden yalnızca bir gün sonra, yani 22 Mayıs 2025 tarihinde hastanesine ya da okuluna gitmeye çalışan İstanbulluların, gelmeyen belediye otobüsleri nedeniyle perişan olduğunun farkında mı?

İstanbul halkının bu mağduriyetinin temel sebebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüslerine olan hak edişleri ödememesi ve yıllardır çözülemeyen bu sorunun kangrene dönüşmesidir. Özgür Özel bu krizi biliyor mu?

Traktör vaadinden yıllar sonra "Yapamayacağım vaatleri söylememi istediler" açıklamasıyla akıllarda kalan Özgür Özel'in, şimdi geçici sempati kazanmak uğruna ya da Ekrem İmamoğlu merkezindeki yolsuzluk operasyonunu unutturmak adına gerçekleştirmeyeceği vaatlerle halkın karşısına çıkması yaşadığı krizi gösteriyor.