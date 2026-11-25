Antalya'da COP31 sona erdi. Herkesin üzerinde uzlaşacağı bir sonuç metni çıkmadı. Avrupa Birliği salonu terk etti. Zirve planlanandan iki gün uzun sürdü. İlk bakışta Türkiye açısından başarısız bir ev sahipliği tablosu çizmek mümkün. Ama meseleye biraz daha yakından bakınca başka bir gerçek ortaya çıkıyor: Antalya'da başarısız olan Türkiye değil, yıllardır iklim meselesini kendi ekonomik çıkarları için kullanan düzenin kendisidir. Çünkü bu masada mesele yalnızca iklim değil. Mesele, dünyanın enerjisini kimin üreteceği, kimin sanayi kuracağı ve kimin bunun faturasını ödeyeceğidir.

Türkiye'nin COP31'de ortaya koyduğu elektrik hedefi tam da bu nedenle önemliydi. Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması önerildi. Üstelik hangi ülkenin elektriği hangi kaynakla üreteceğine müdahale edilmiyordu. Yasak yoktu, vergi yoktu, gümrük duvarı yoktu. 75'ten fazla ülke bu hedefe destek verdi. Avrupa'nın itirazı ise "fosil yakıt" kelimesinin metinde yeterince açık yazılmamasıydı.

Gerçekten mi? İklim mi, ticaret savaşı mı? Avrupa'da karbon artık yalnızca çevre meselesi değil, devasa bir finansal piyasaya dönüşmüş durumda. Karbon izinleri alınıp satılıyor, bankalar ve yatırım şirketleri bu piyasada büyük hacimlerde işlem yapıyor. Daha da önemlisi, Avrupa'nın ağır sanayisine milyarlarca euroluk ücretsiz emisyon izni dağıtılırken, Türkiye'den Avrupa'ya çelik, çimento ve alüminyum götüren üreticiye sınırda karbon faturası çıkarılıyor. Yani Avrupalı üreticiye istisna, Türk üreticiye maliyet. Bunun adı "yeşil dönüşüm" olabilir. Ama Türkiye açısından bakıldığında bunun bir başka adı daha var: Gümrük kapısında kesilen karbon faturası.

Avrupa'nın iklim konusundaki samimiyetini sorgulamak için Gazze'ye bakmak da yeterli. İklim zirvelerinde vatandaşlara karbon ayak izlerini hesaplamaları, daha az tüketmeleri, otomobillerini daha az kullanmaları söyleniyor. Peki savaş uçaklarının, bombaların, askeri lojistiğin karbon ayak izi neden aynı hassasiyetle hesaplanmıyor?

Gazze'deki savaşın yalnızca ilk 15 ayında ortaya çıkan karbon emisyonunun yaklaşık 1.9 milyon ton olduğu hesaplandı. Yıkılan Gazze'nin enkazının kaldırılması ve yeniden inşası da hesaba katıldığında rakam onlarca milyon tona ulaşıyor. Üstelik bu yıkımın önemli bölümünü gerçekleştiren İsrail'e silah ve lojistik desteği veren ülkeler, Antalya'da fosil yakıt kelimesi üzerinden ahlak dersi veriyor.

Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracat izinlerinin savaşın ardından hızla artması bunun en çarpıcı örneklerinden biri. İklim konusunda bu kadar hassas olan Avrupa, Gazze bombalanırken karbon hesabını neden hatırlamıyor? Çünkü mesele yalnızca karbon değil. Mesele, kimin karbonunun sayılacağı. Avrupa'nın Belem'de yaptığı da aynı çelişkiyi gösterdi. COP30'da fosil yakıtlardan çıkış için açık bir yol haritası bulunmayan metin sonunda kabul edildi. Avrupa bunu "Mükemmel değil ama doğru yönde dev bir adım" diye savundu. Aynı zirveye 1600'den fazla fosil yakıt lobicisi katıldı. Antalya'da ise aynı Avrupa, bir kelime üzerinden salonu terk etti. Değişen iklim değildi, değişen ev sahibiydi.

Türkiye'nin COP31'den elde ettiği sonuçlara bakınca da "başarısızlık" tablosu çıkarmak mümkün değil. Çin'le yaklaşık 15 milyar dolarlık yenilenebilir enerji mutabakatları, uluslararası kalkınma bankalarıyla 5.1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları, Suudi Arabistan ve Kanada ile enerji işbirlikleri ve Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik söz konusu.

Üstelik Türkiye, COP masasını yalnızca bir diplomasi vitrini olarak kullanmadı. Elektrifikasyon hedefini ortaya koydu, enerji yatırımlarını ilerletti ve kendi kalkınma hakkını savundu. Türkiye'nin tarihsel karbon emisyonlarındaki payı yüzde 1 bile değilken, gelişmiş ülkeler sınıfında tutuluyor. Çin ise dünyanın en büyük yıllık karbon salımına sahip ülkesi olmasına rağmen hâlâ gelişmekte olan ülke kategorisinde. Bu, iklim adaletinin en büyük çelişkilerinden biri. Zengin ülkeler sanayileşirken merdiveni kullandı. Şimdi merdiveni çekip arkadan gelenlere "Siz çıkmayın" diyor.

Antalya'nın asıl önemi burada. Türkiye, iklim değişikliğini inkâr eden bir pozisyona değil; iklim mücadelesinin adil olması gerektiğini savunan bir pozisyona oturdu. Kirleten bedel ödesin deniyorsa, herkes için ödesin. Yeşil dönüşüm deniyorsa, bunun adı gelişmekte olan ülkelerin sanayisini cezalandırmak olmasın. İklim ahlakı savunuluyorsa, Gazze'nin enkazı da hesaba katılsın. Antalya'da belki herkesin imzaladığı bir sonuç metni çıkmadı. Ama Türkiye önemli bir şeyi görünür hale getirdi: İklim masasında artık yalnızca dünyanın nasıl kurtarılacağı değil, faturanın kime kesileceği de tartışılıyor. Ve Avrupa'nın rahatsız olduğu şey belki de tam olarak buydu.