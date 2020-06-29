‘Yüzen’ elektriğe talep patlaması

Pandemi sürecinde yüzer santral gemilerine talep patlaması yaşayan Karadeniz Holding, Libya’nın elektrik sıkıntısını çözmek için harekete geçti. Şirket teklif vermeye hazırlanıyor

Yüzer santral gemileriyle adını dünyada duyuran Karadeniz Holding, pandemi sürecinde talep patlamasıyla karşılaştı. Enerji fiyatlarındaki düşüş ve bu dönemde elektrik gibi temel hizmetlere olan talebin artmasıyla, 19 ülkedeki santrallerinin hemen hepsini tam kapasite çalıştıran holding, bugünlerde Libya'nın elektrik sıkıntısını çözmek üzere kolları sıvadı. Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, "Libya'da elektrik sıkıntısı çok ciddi. Burada son derece uygun fiyatla bir teklif vereceğiz. Çünkü bir Türk şirketi olarak, Türk mühendislerinin ürettiği ve Türk bankalarınca finanse edilmiş gemi santralleriyle bir ülkenin derdine deva olmanın gururunu yaşamak istiyoruz" dedi. Harezi ile Libya'da elektrik üretimi sürecinin detaylarını, bu yıl beklentilerin üzerinde öngördükleri büyümenin nereden ve nasıl geleceğini konuştuk.

Bir enerji şirketisiniz ancak oldukça farklı bir iş modeliniz var. Biraz anlatabilir misiniz?

Kendimiz tasarlayıp, inşa ettiğimiz gemilerde elektrik üretip ihtiyaç sahibi ülkelere satıyoruz. Filomuzda 25 yüzen santral (powership) dediğimiz gemimiz var. Bunların 19'u aktif, 6'sı acil talepler için hazır durumda bekliyor. Acil derken bir ülkeden bize talep geldiğinde biz hemen 30 gün içinde o ülkeye gemimizi götürüp, elektrik üretimine başlayabiliyoruz. Bu, bizi dünyada tek kılan en önemli özelliğimiz. Dünyada bizim dışımızda 45-50 yüzen santral var. Ancak bunların çoğu münferit ve eski teknolojiyle çalışıyor.

Hangi ülkelerdesiniz, müşterileriniz kimler?

Müşterilerimiz devletler. Lübnan, Sudan, Mozambik, Gana, Senagal bunlardan bazıları. Çoğunlukla gelişmekte olan ülkeler, kendi elektrik altyapılarını kurma aşamasında ya da mevcut santrallerin bakım süreçlerinde bize geliyorlar.

Pandemi size olan talebi nasıl etkiledi?

Zaten bizim işimiz bu tür pandemi ya da doğal afetler sonrasında oluşacak acil elektrik ihtiyaçlarını çözmeye dönük bir iş. Dolayısıyla biz bu dönemde adeta talep patlaması yaşadık.

Nasıl bir talep patlaması bu?

Pandemiyle birlikte temel ihtiyaca talep arttı. Fiyatlar ucuzlayınca devletler de tam kapasiteyi alabildiler. Örneğin çok sıcak bir Ortadoğu ülkesinden 'elinizdeki tüm gemileri istiyoruz' diye bir talep geldi. Neden dedik, 'seyahat yasağı olduğu için yoğun klima kullanımı nedeniyle elektrik tüketimiz yüzde 20 arttı' dediler. Her ülkeye olumlu cevap vermeye çalıştık.



LİBYA'YA 30 GÜNDE ELEKTRİK SAĞLARIZ

2012'DEN bu yana Libya'nın Elektrik İdaresi Başkanlığı ile görüşme halinde olduklarını belirten Harezi, şunları söyledi: "Ülkedeki siyasi istikrarsızlık bu görüşmeleri etkiledi. Şimdi Ticaret Bakanlığımızın davetiyle elektrik üretimi çözüm önerilerimizi Libya Hükümeti'ne bir kez daha sunabildik. Şu anda Libya'da günde 8-10 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor ve bu geniş protestolara neden oluyor. Biz hemen 1000 MW kapasiteye sahip gemilerimizi Libya'ya götürüp, 30 gün içinde elektrik üretimine başlayabiliriz. Libya'nın Hafter'den kurtulması akabinde istikrara kavuşması için elektriğe kavuşması şart."



GEMİLERDE VAKA YAŞANMADI

PANDEMİ sürecinde video konferanslarla elektrik satmaya ve kapasite artırmaya devam ettiklerini belirten Harezi, "Gambiya ile kontratımızı iki yıl, Sierra Leone ile 5 yıl uzattık ve kapasitemizi artırdık. Senegal ile kapasitemizi iki katına çıkardık. Guinea Bissau ile Guinea (Conakry) yine kapasite artırımı ve kontrat süre uzatımı gerçekleştirdik" dedi. 10-15 ülke ile de elektrik üretimi için görüşmelere devam ederken birden bire Kovid-19 salgınının yayıldığını belirten Harezi, "Gemilerimizi bulundukları yerlerde karantinaya aldık. Böylece gemilerimizde hiç vaka yaşanmadı" diye konuştu.

