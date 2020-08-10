HÜLYA GÜLER

Türkiye’nin ilk rally raid organizasyonu TransAnatolia 15 Ağustos’ta başlıyor. Genel Koordinatör Burak Büyükpınar, “Dünya durdu, biz durmadık. Bu süreçte bizi pandemi değil, AB’nin tavrı yordu” dedi

Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası rally raid organizasyonu TransAnatolia, pandemiye rağmen 80 civarında yerli ve uluslararası yarışçısıyla 15 Ağustos'ta başlıyor. Pandemi sürecinde bu alanda dünyada gerçekleşen tek yarış olması nedeniyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken 10. TransAnatolia Ralli Raid'i izlemek üzere Avrupa'dan 10'a yakın medya mensubu da Türkiye'ye geliyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Dünya durdu, biz durmadık. Ama bizi pandemi değil, Avrupa'nın önyargılı ve engelleyici tavrı daha çok yordu" dedi. Her şeye rağmen bu yılki yarışı yapma konusunda geri adım atmadıklarını söyleyen Büyükpanır ile TransAnatolia 2020'nin hazırlık sürecini, karşılaştıkları sıkıntıları ve bunları nasıl aştıklarını konuştuk.



Covid-19 salgını nedeniyle şubat-mart ayından bu yana akla gelebilecek hemen her türlü etkinlik ertelendi ya da iptal edildi.

Siz neden iptal etmeniz yarışınızı?

Geçen yıl Ekim 2019'dan bu yana yarış için hazırlanıyoruz. Bu yılki yarışın rotasına Kasım 2019'dan bu yana çalışıyoruz. Her yılın ocak ayında Dakar yarışı yapılıyor. Dakar'ın hemen ardından biz çıkıyoruz, parkurumuzu ilan ediyoruz, tarihimizi ilan ediyoruz. Ondan sonra da yurtdışında çeşitli ülkelerde ilgili gruplara gidip parkurun ve yarışın tanıtımını yapıyoruz. Şubat ayında İtalya'da ilk tanıtıma gittiğimde salgın giderek ciddiyetini arttırıyordu. Bizim de tanıtımlarımız çok iyi gidiyordu. Biz dedik ki bu salgın ağustosa kalmaz.

Dünyanın durması mümkün mü dedik ve dünya durdu.



Dünya durdu ama galiba siz durmadınız...

Yok, biz durmadık. Çünkü biz durduğumuz an bu işi bir daha yapamayız. Nisan-mayıs aylarında dünya adeta durdu. Ama dediğim gibi bu iş ağustosa kadar böyle gitmez dedik. 3-4 ay parkur çalıştık.

Bu arada mart-nisan-mayıs aylarındaki yarışlar iptal oldu. Bir anlamda bizim için bir fırsat doğdu esasında ve biz de değerlendirmeye karar verdik.

Bu alandaki yarışların iptal olduğunu ve bunun bir fırsat yarattığını söylediniz, nasıl?

Sanırım pandemiden sonra bizim alanımızda dünyada düzenlenen ilk yarış TransAnatolia olacak.

Onun da bir baskısı, bir heyecanı var. Gözler üzerimizde. Uluslararası medyadan da yoğun ilgi var. Ve biz hâlâ yabancı sporcuların Türkiye'ye uçabilmeleriyle ilgili bir sorun yaşıyoruz.



Ne gibi sorunlar?

Avrupa'da Türkiye'ye yönelik negatif bir propaganda var turizm açısından. Bizim yarışmacılarımız gelmek istiyorlar. Avrupa'nın tavrının sebebini tahmin ediyoruz. Onlar harcanacak paranın AB içinde kalmasını istiyorlar. Biz yarışmacılarımız için İstanbul Havalimanı'nda bir PCR testi yapılmasını sağlayacağız. Dolayısıyla dönenler ülkelerinde 14 gün karantinada kalmak gibi bir sıkıntı yaşamayacak.

Ama bunu bile duyurmuyorlar. Bu şekilde Türkiye'ye gelip, testini yapıp ülkelerinde hiç sorun yaşamayanlar var. Bunları anlatıyoruz ancak medya organlarında bunları yazmıyorlar. Örneğin bir Alman gazeteci geliyordu dün arayıp 'Türkiye'den dönenlere 14 günlük karantina var' deyip iptal etti.

'Yok karantina şart değil havalimanında test yapıyoruz' dedik ama sonuçta iptal etti, gelemiyor.

Korkuyorlar günün sonunda. Ama bazı yarışçılar da var, Türkiye'ye gelmekten vazgeçmiyorlar.



AVRUPA'NIN ÖNYARGISINI ÖNGÖREMEDİM

TransAnatolia'nın bu yıl 10. yılı.

Geçen 10 yılı nasıl özetlerdiniz?

Bu işe ilk başladığımda öngöremediğim tek şey Türkiye'yi çok zorda tutmaya çalışan bir Avrupa olabileceği idi. Ben bu işe başlarken Fas'ta bu yarışlar yapılıyorsa, Türkiye'de çok çok daha iyisi yapılır dedim. Çünkü bana göre Türkiye bu yarışlar için sunduğu coğrafi çeşitlilik açısından Fas'tan 10 kat daha iyi. İspanyollar elini kolunu sallaya sallaya Fas'a gidiyor ama Türkiye'ye gel dediğinde soru işaretiyle bakıyor.



YERLİ OTOMOBİLİ YARIŞLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Türkiye'nin yerli otomobil projesini takip ediyor musunuz? Sizce bu otomobili de yarışlarda görür müyüz ileride? Projeyi çok yakından takip ediyorum. Elektrikli otomobil çok yakında parkura çıkacak.

Dünyada şu anda denemeleri yapılıyor, şimdilik dezavantajı ağırlığı ve düşük menzili. Eğer yerli otomobilimiz de kendini dünya liginde kanıtlamak istiyorsa kesinlikle bir motorspor departmanı oluşturmalı.

Biz de yarışlarımızda yerli otomobili görmeyi çok istiyoruz.



BU TÜRKLER DE NEREDEN ÇIKTI

Bu alanda uluslararası rakipleriniz kimler?

Bu spor dalının krallığı Fransa.

En eski yarışlardan biri olan Dakar'ı da, Eurosport'u da Fransızlar yapıyor.

Türkiye'de 50 sporcu varsa bu alanda Fransa'da 500 sporcu var. Bize de 'Bu Türkler nerden çıktı da bu yarışı yapıyorlar' diye bakıyorlar.

Çünkü bizim bu camiada çok sporcumuz da yok.



F1 BU İŞİN FUTBOLU BİZ VOLEYBOLUYUZ

Formula1 otomobil yarışları içinde en çok bilineni sanırım. TransAnatolia'nın konumu nedir? Formula1' i futbol gibi düşünebilirsiniz. Dünya Ralli Şampiyonası basketbol bizim alanımızdaki yarışları ise daha çok voleybol gibi düşünün.