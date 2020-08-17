Yapay zekâyla temizlik

Danimarka merkezli tesis yönetim şirketi ISS (Integrated Service Solutions- Entegre Hizmet Çözümleri), hizmet sektöründe 100 yılı aşan birikimine şimdi de yapay zekanın sunduğu fırsatları ekliyor. 50 ülkede faaliyet gösteren şirketin Türkiye CEO'su Cavit Habib ile hizmet sektörünün yeni dinamiklerini konuştuk.

Türkiye'nin tek şirket altında en çok istihdam sağlayan 3. büyük şirketisiniz ancak adınız pek bilinmiyor. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz?

Biz aslında şirketlerin gizli gücüyüz. Bizi temizlik, güvenlik, yemek, bahçe bakımı gibi hizmetleri dışarıdan alan şirketler bilir. Tesis yönetiminde Avrupa'nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük şirketiyiz. 2005 yılından bu yana da Türkiye'deyiz.

2020 hedefleriniz nelerdi ve bunlar pandemi sonrası nasıl değişti?

2019'da yüzde 34 büyüdük. Bu yıl yüzde 40 büyüme hedefimiz vardı ancak bu hedefimizi bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz. Bu yıl 3.1 milyar TL ciro hedeflemiştik ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2.9 milyar TL ciro sağlayacağımız öngörüyoruz. Özellikle şehir hastanelerinin devreye girmesiyle birlikte istihdamda bir gerileme öngörmüyoruz.



Gelişen teknolojiyle birlikte hizmet sektörü de olsa insan gücüne olan ihtiyaç azalmıyor mu?

Sektörde insan gücü her zaman en önemli unsur olacaktır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin onu uygulayacak olan yine insan. Biz öncülük eden birçok teknolojik yenilik kazandırdık sektöre. Bugünlerde yapay zekâyı kullanarak hem maliyet kontrolü sağlayan, hem çalışanın yorulmasını önleyen hem de kullanıcının da mağdur olmasını önleyen adımlar atıyoruz. Örneğin tuvalet kağıdı deyip geçmeyin. Önemli bir maliyet kalemi olabiliyor şirketler için. Aynı şekilde sıvı sabunlar da öyle. Tuvalet kağıdının, sıvı sabunun ne kadar kaldığını, çöpün ne kadar dolu olduğunu ölçüp çalışanımıza bilgi veren sensorler geliştirdik. Önümüzdeki dönemde bunların ne kadar yaygınlaştığını hep beraber göreceğiz. Buna benzer yapay zekâyı kullanarak hizmet kalitesini daha da arttıracağız. Örneğin ofislerde toplantı odasının sıcaklığını ölçüp uzaktan klimayı çalıştıran, perdeleri açıp kapatan sistemlerimiz var.



ROBOT AYIN ELEMANI OLAMAZ



İşlerimizde yapay zekâyı daha çok kullanıyoruz dediniz. Bu durumda ayın elemanı ne zaman bir robotu ne zaman görürüz?

Hiçbir zaman. Temizlik yapan robotlar var ama onun başında mutlaka bir insan var.

Yeni yatırım planlarınız neler?

2008-2009 yıllarında iki şirket satın alarak faaliyetlerimizi genişlettik. Pandemi öncesinde de bir şirket daha almak üzereydik. Görüşmelere bir süre ara verdik. Süreci atlattıktan sonra değerlendirmelerimize devam edeceğiz.