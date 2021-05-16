HÜLYA GÜLER

Avrupa Birliği'nin (AB), iklim ve çevre sorunlarıyla mücadele yol haritası olarak özetlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı'na (EU Green Deal) uyum konusunda, Türkiye'den ilk sektörel büyük adım, tekstil ve hazır giyim ihracatçı birliklerinden geldi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), AB'nin Yeşil Mutabakat uyum fonlarından yararlanmak üzere harekete geçti. Türkiye tekstil ve hazır giyimde dünyanın ilk 5'te yer alan büyük oyuncularından. AB'nin de ikinci büyük tedarikçisi. Bu önemli konumunu kaybetmemesi için Yeşil Mutabakatın getirdiği yükümlülükleri zamanında (hatta rakiplerinden önce) yerine getirmesi gerekiyor. İşte tam bu noktada tekstilciler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda bir dizi proje hazırladı. Bugünlerde sektörde kiminle konuşsam Yeşil Mutabakata uyumdan ve bu projelerden söz ediyor. Duyduğuma göre özellikle karbon ayak izinin ölçümlenmesi için hazırlanan ve AB'den de fon alınması için onay süreci devam eden proje çok beğenilmiş. Bütçesinin 10 milyon euroyu bulması beklenen projenin İstanbul'la sınırlı kalmaması, tüm Türkiye'yi kapsaması karar alınmış. Hatta sadece tekstil ve hazır giyime yönelik hazırlanan projenin kapsamı genişletilmiş. Böylece tekstil ve hazır giyimin yanı sıra projenin onay süreçleri tamamlanınca lojistik ve kimya sektörünün de karbon ayak izi ölçümlemesi yapılmaya başlanacak. Karbon ayak izinin ölçümü sürdürülebilirlik konusunda temel bir adım. İTHİB'in AB'nin IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) fonları kapsamında başvurduğu proje ile kurumsal karbon ölçümü konusunda şirketlere teknik danışmanlık yapılacak. Sektör temsilcilerinin farkındalığı artırılırken, bir yandan da şirketlerin karbon ayak izi ölçülecek. Proje o kadar benimsenmiş ki daha nihai onaylar alınmadan bazı ihracatçı şirketler karbon ayak izi ölçümüne İTHİB rehberliğinde başlamış bile.

Sektörü saran bu heyecanı fark edince gelişmeleri konuşmak üzere İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz'ü aradım. Bir süredir 'sürdürülebilir tekstil' vizyonu ile hareket ettiklerini söyleyen Öksüz, bu vizyonun tabana yayılmasının önemini vurguladı. Öksüz bu kapsamda birliğin gündemindeki iki yeni projeden daha söz etti:

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Sürdürülebilir Tekstillerde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi yürütmeyi planlıyoruz. Çok yoğun başvuru aldığımız UR-GE projemiz, sürdürülebilirlik özelinde olması sebebiyle bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ticaret Bakanlığımıza sektörümüzün sürdürülebilirlik çalışmalarının artırılması kapsamında bir teşvik mekanizması önerisi sunduk.