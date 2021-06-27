HÜLYA GÜLER

Türk dizilerinin dünyada yakaladığı başarı bir süredir hepimizin hoşuna gidiyor. Hatta kim ne derse desin, Netflix'in 'Şimdi onlar altyazılı izlesin' sloganıyla duyurduğu Türk dizilerinin 190 ülkede izlendiğini bilmek, çoğumuzu içten içe gururlandırıyor. Bir de tabi bunun Türkiye'nin tanıtımına ve turizme katkısı var. Bugünlerde Türkiye'deki fiziki varlığını güçlendirmek için İstanbul'da ofis açmaya hazırlanan Netflix işte bu konuda bir araştırma yaptırdı

Netflix'in 2 milyar nüfusa sahip 8 ülkede yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce geçtiğimiz günlerde online olarak bir araya geldiğimiz Netflix Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Pelin Mavili ve Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş'ın paylaştığı yakın dönem planlarını anlatalım. Bir yandan İstanbul'da ofis açma ve buradaki ekibini büyütme çalışmalarını yürüten Netflix, bir yandan da kreatif sektörle işbirliğini daha da güçlendirmek üzere film stüdyoları kurmak için yer arıyor.

Duyduğuma göre şirket, operasyonel avantaj açısından ilk etapta İstanbul ve yakın çevresindeki uygun alanları değerlendiriyor. Pelin Mavili, Türkiye'de 3.5 milyon üyeye sahip Netflix'in buradaki yatırımlarını artırma kararında Türk yapımlarının dünyada gördüğü ilginin etkili olduğunu söylüyor. Yatırım kararını 'Türkiye'ye olan inancın bir göstergesi' olarak niteleyen Mavili, "Türkiye'de, önemli bir güce sahip, yapımları dünyada zaten yoğun ilgi gören bir film/dizi endüstrisi var. Bizim yatırım kararımız da bu endüstrinin gücünden kaynaklandı" diyor.

Gelelim Netflix Türkiye'nin Türk yapımlarının ülkenin tanıtımına katkısını ölçtüğü araştırmasının sonuçlarına:

Netflix'teki Türk yapımlarını en çok izleyen 20 ülke arasında ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç ve Suudi Arabistan'da 8 bin 274 Netflix üyesiyle görüşüldü.

Netflix'teki Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 54'ü, pandemi sonrası Türkiye'yi turist olarak seyahat etmek istiyor.

Yine Netflix üyesi olan ancak henüz Türk yapımlarını izlemeyenler arasında bu oran sadece yüzde 25.

Netflix'teki Türk yapımlarını izlemeyen üyelerin yalnızca yüzde 23'ü Türkiye'ye kültürel anlamda yakınlık duyarken, yerli yapımları izleyenler arasında bu oran yüzde 46'ya kadar çıkıyor.

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OLİMPİYATLARA ÖZEL KİLİM DESENLİ FORMA

Söz tanıtımdan açılmışken ülke tanıtımlarına büyük katkısı olduğu bilinen olimpiyat oyunları için gerisi sayım başladı. Pandemiden dolayı geçen yıl ertelenen ve bu yıl 23 Temmuz-08 Ağustos'ta gerçekleşecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz için yarışacak sporcuların kıyafetleri için çok özel bir hazırlık yapıldı. Vakko, özel bir hikaye çerçevesinde seremoni kıyafetlerini hazırlarken, Nike da sporcularımızın formalarını çalıştı. Nike'ın hazırladığı koleksiyonda Les Benjamins'in Kurucu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın, Anadolu kilim motiflerinden ilham alarak formalarda yer alacak özel bir tasarım çalışması gerçekleştirdi.

Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategoride kullanılacak kıyafetlerin tasarımında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleri kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde olimpiyatlara ev sahipliği yapan Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan lacivert eklendi. Bu üç rengin birlikteliği takım ruhunu yansıtıyor.