HÜLYA GÜLER

SABAH İl Buluşmaları'nın pandemi sonrası ilk durağı Afyonkarahisar'dayız. Mermerin, termal su kaynaklarının başkenti ve Türkiye'nin bir diğer gastronomi kenti... Afyonkarahisar'da geçirdiğimiz 2 gün boyunca kentin köklü markalarının tesislerini ve yeni yatırımlarını ziyaret etme imkanı bulduk. Afyonkarahisarlılar, Kurtuluş Savaşı'nın kritik noktalarından biri olan kentteki mücadele ruhunu hala taze tutuyorlar. Tanıştığımız iş insanlarının kentin geleceğine olan inancı çok etkileyici. Bu durum rakamlara da yansımış durumda.

Afyonkarahisar, işsizliğin en düşük olduğu 5 kentten biri. Girişimcilik konusundaki heyecanlarına bakılırsa burası gerçekten de Türkiye'nin en mutlu ikinci şehri. (TÜİK'in şehirlerin mutluluk düzeyi araştırmasına göre Afyonkarahisar yüzde 76.4 seviyesi ile Türkiye'de Sinop'tan sonraki en mutlu şehir.)

Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropole erişimindeki kolaylığın şehre kazandırdığı stratejik konumun bu mutlulukta etkili olduğunu düşünüyorum. 8 ay önce göreve gelen Vali Gökmen Çiçek'in Ankara bürokrasisindeki deneyim ve sahip olduğu network de Afyonkarahisar'ın çehresini şimdiden değiştirmiş. Bir yandan Türkiye'nin ihracatına daha fazla katkı yapmayı hedefleyen bir yandan da gastronomi ve turizmde öne çıkmak isteyen kentin gündeminde, yeni yatırımlar ve daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek var.

Büyük Taarruz zaferinin 100. Yılında Teknofest'e evsahipliği yapmak için şimdiden girişimlerde bulunan Afyonkarahisar'ın yine 100. Yılını kutlamaya hazırlanan markalarından birinden, Cumhuriyet Sucukları'ndan küçük ama önemli bir aneqdotu, özellikle markalaşma konusunda henüz yolun başında olan girişimcilere aktarmak istiyorum.

Tesisi ziyaretimiz sırasında Cumhuriyet Sucukları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kocabaşan ile son dönemde sık sık gündeme gelen tağşiş (bir şeyin içine başka bir madde karıştırma) konusunda kısa bir sohbetimiz oldu. 'Yüzde 100 dana etinden üretilmiştir' ifadesini çok önemsediklerini bu konuda yoğun tedbirler aldıklarını belirten Kocaşaban'ın, "Hatta işi abarttık. Tesislerimize hiçbir şekilde kanatlı hayvan girmesine izin vermiyoruz. Bizim yemekhanelerimizde tavuk pişirmek, yemek yasak. 100 yılda inşa ettiğimiz markamızın itibarı her şeyden önemli" şeklindeki sözleri adeta ders niteliğinde.

***



ALBİKERE.COM'U MUTLAKA ZİYARET ETMELİSİNİZ

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in deneyimi, Vali Gökmen Çiçek'in vizyonuyla kadının sosyal, kültürel ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi önemli sonuçlar vermeye başlamış. Bu kapsamda kentin merkezi ve ilçelerinde açılan 20'nin üzerinde kültür evi kadınları her açıdan destekliyor. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satışı dijital platforma taşınarak, albikere. com sitesi kuruldu. Sadece birkaç hafta önce faaliyete geçen e-ticaret sitesine Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyormuş. İşin daha da güzel yanı siteden elde edilen gelirle öğrencilere burs veriliyor. Bir yandan kadın girişimcilerin desteklendiği bir yandan da öğrencilere burs verilen albikere. com sitesini mutlaka ziyaret etmelisiniz.