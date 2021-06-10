HÜLYA GÜLER

Şehir merkezinde kalan fabrikaların taşınması, yerine sosyal alan ya da konut yapılması alışık olduğumuz bir hikaye. Örneğin İstanbul Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nin binası, daha önce (hem de boğazın kenarında) uçak hangarı olarak kullanılıyordu. Şehrin tam göbeği sayılan Şişli Bomonti'deki bira fabrikasının yerinde bugün büyük bir otelin de dahil olduğu bir kültür ve eğlence merkezi mevcut. Bunun gibi yeni yaşam alanlarına dönüşmüş yüzlerce sanayi tesisi örneği var. Üstelik sadece İstanbul'da da değil. Hemen her ilde benzer hikâyelere rastlamak mümkün. Bu eski fabrikaları hatırlamama sebep olan bu kez Gaziantep'ten gelen bir dönüşüm haberi.

1961 yılında büyük ihtimalle o dönem şehrin dışında kurulan (ve 2006'da Limak Holding'e satılan) Gaziantep Çimento Fabrikası, zamanla kentin içinde kaldı. Gaziantep'teki çimento fabrikasını şehrin çok içinde kalması ve biraz da ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle 2019'da Kilis'e taşıyan Limak Holding'in, boşalan araziyi nasıl değerlendireceği uzun zamandır merak ediliyordu. Duyduğuma göre Limak, fabrikadan boşalan 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin kullanımı konusundaki planlamasını tamamladı.

1.5 milyon metrekarelik geniş bir alana yayılan dev yerleşkenin yeni planında arsanın sadece 568 bin metrekarelik bölümü için imar hakkı verildi. Kalan 900 bin metrekarenin üzerindeki alan, belediye ile yapılan çalışmanın ardından kent ormanı, eğitim, sağlık ve kamusal alanlar olarak kamuya devredildi. Arazinin bulunduğu bölgenin Gaziantep'in yeni gelişen yerleşim bölgesi olmasının hedeflendiği bu amaçla bölgeye özel yeni bir master plan yapıldığı belirtiliyor. 3'te 2'si yeşil ve sosyal alan olarak ayrılan arazi üzerindeki projelerin tamamlanmasıyla şehrin merkezinin bu yöne kayacağı öngörülüyor. Gaziantep'deki konut talebinin Türkiye ortalamasının üzerinde arttığını göz önünde bulunduran Limak'ın, önümüzdeki aylarda elindeki bu 68 imarlı parseli satışa çıkaracağı belirtiliyor. Limak'ın bölgenin dönüşümüne öncü olmak amacıyla kendisinin de bir konut projesi yapmayı planladığı konuşuluyor.

Gaziantep'in dışından yatırımcıların da ilgisini çeken arazinin kamuya ayrılan kısmında 60 bin metrekare orman alanı ve 120 bin metrekare de park alanı planlanıyor. Bölgede ayrıca eğitim ve sağlık tesislerinin yanında bir de alışveriş merkezi tasarlanıyor. Fabrikayı taşırken istihdam ve üretim kaybı yaşanmaması için özellikle çaba sarfeden ve hatta çalışmaya devam etmek isteyenler için iki şehir arasında servis hizmeti sağlayan Limak'ın artık şehrin göbeğinde kalan bu arsayı Gaziantep'e değer katacak bir projeye dönüştürmeye gayret ettiği gelen bilgiler arasında.