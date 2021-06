HÜLYA GÜLER

Kısmi normalleşmenin ilk fiziksel etkinliği, en dinamik sektörlerden birinden geldi. Dün Perakende Günleri'nin Kurucusu Suat Soysal, Haliç Kongre Merkezi'ndeki sahneye Metin Özülkü'nün 'Seninle Olmak Var Ya' şarkısıyla çıktı. Ayın anda ekranda 'Beraber Olmak Var Ya' mesajı da belirince, salonda bir alkış koptu tabi. Bu alkış birlikte olmaya duyulan özlemin de bir ifadesiydi sanki. Zaten Suat Soysal da "Bu iki günlük etkinliği biraz da hasret giderme olarak görelim" dedi.

Fütürist Yazar Peter Hinssen'in eski günlerin geri geleceğini bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacaklarını anlattığı 'Artık Normal Yok-Never Normal' başlıklı ilginç sunumunun ardından bu kez sahne, Türkiye'nin iki önemli sivil toplum kuruluşunun başkanları için hazırdı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı'nın moderatörlüğünde, 'Rekabet Gücü Yüksek Türkiye İçin' bir araya geldiler. Bir araya derken hibrit bir buluşma idi bu. MÜSİAD Başkanı Kaan ile Kolbaşı sahnede karşılıklı otururlarken, TÜSİAD Başkanı Kaslowski kendilerine dijital olarak katıldı.

Bir ekonomi gazetecisi olarak TÜSİAD ve MÜSİAD'ın başkanlarının nadir de olsa bir araya geldiklerine tanık oldum. Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte hepimiz iş birliğinin, dayanışmanın önemini daha iyi anlıyoruz. Bu anlamda her ne kadar TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin uzaktan katılımı söz konusu olsa da iş dünyasının bu iki önemli kurumunun başkanlarını bir araya getirmek güzel bir fikirdi. O nedenle iki başkanın buluşmasına ilişkin birkaç gözlemimi aktarmak istiyorum:

Oturum boyunca her iki başkanın da söylediklerinden ve vücut dillerinden bir araya gelmekten memnun olduklarını görmek mümkündü.

Sanırım oturumda en çok kullanılan kelime başkan kelimesiydi. Hatta bir ara TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin MÜSİAD Başkanı'na, 'Abdurrahman Başkanım' diye hitap etmesi güzeldi.

Her iki başkan da pandemi sonrasında üretim ve lojistik açısından oluşan/oluşacak yeni dinamiklerle Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurguladı.

Yine her iki başkan da iş dünyasının iş birliği fırsatlarını daha iyi değerlendirmesinin Türk markalarının global ticarette daha da güçleneceğine dikkat çekti.

MÜSİAD Başkanı Kaan, rekabet ve işbirliğinin gerekliliğini, 'REKABERLİK' ifadesiyle dile getirdi.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski de Türkiye'nin AB'nin açıkladığı Yeşil Mutabakata uyum sağlaması, hukuk ve demokrasi alanında gerekli adımları atması halinde rekabette daha da güçleneceğini söyledi.

Murat Kolbaşı'nın (bu işbirliği ve dayanışma ihtiyacını vurgulamak için olsa gerek) sahneye milli takım formasıyla çıkması ise oldukça sempatikti.

Son bir not; TÜSİAD Başkanı Kaslowski de fiziksel olarak katılabilmiş olsaydı sanırım bu iş birliği ve dayanışma mesajı daha da güçlü verilebilirdi.