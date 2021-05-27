HÜLYA GÜLER

2008'deki küresel krizde şirketleri, CFO'lar (chief finance officer) yani finans yöneticileri kurtarmıştı. Bugün (sağlıkla birlikte) yaşanan krizde ise gözler insan kaynakları departmanlarında. Neden, çünkü insan kaynaklarında çevik çözümler üretenler süreçten daha az etkilendi/ etkileniyor. 130 ülkede faaliyet gösteren risk yönetimi, sigorta ve danışmanlık hizmetleri şirketi Mercer Türkiye CEO'su Dinçer Güleyin de böyle düşünenlerden. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Güleyin ile Mercer'ın gerçekleştirdiği 'Küresel Yetenek Eğilimleri 2021 Türkiye Raporu' ışığında, çalışma hayatında nasıl bir yıkım ve yeni yapılanma zorunluluğunun içinde olduğumuzu konuştuk.

Güleyin, araştırmanın hepimizin net bir şekilde bir 'beceri geliştirme yarışı' içinde olmamız gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Yeni beceri geliştirme (reskilling) ve beceri tazeleme (upskilling) 174 şirketin katıldığı araştırmada şirketlerin yüzde 48'inin en çok yatırım yapacağını belirttikleri alan olarak ilk sırada yer alıyor. Şirketlerin yüzde 29'u da sürdürülebilirliği yeniden tasarlamayı öncelikli konuları arasında belirtiyor.

Araştırmaya göre şirketlerin önümüzdeki dönemde odaklanması gereken 4 alan şöyle:

Geleceğe odaklanma: Şimdi ve gelecekte başarı için tüm iş birimleriyle birlikte çalışın.

Yeni beceriler kazanma yarışı:

Yeni küresel düzene ayak uydurmak için iş gücünüzü yeni beceriler kazanacak şekilde dönüştürün.

Bilimle anlamlandırma:

Geleceği şekillendiren yapay zekayı insan sezgisiyle destekleyin.

Deneyimi harekete geçime: İş deneyimini yeniden tasarlayarak çalışanlara ilham ve enerji verin.

İş yaşamına yavaş yavaş giriş yapmaya başlayan 'Z' kuşağının da beceri geliştirmeye odaklandığını hatırlatan Güleyin, önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerini şöyle paylaşıyor:

"İnsan kaynaklarında çok hızlı olan bazı değişikliklerin yanında, yavaş seyreden bir dönüşüm de söz konusu.

Esnek çalışma kalıcı bir trend olacak.

Artık bordrolu çalışma öncelikli bir tercih olmayacak. Bu modelde beceriler öne çıkacak. Pozisyondan çok beceriyi hedefleyeceğiz. Örneğin dünyanın herhangi bir yerinde bir uzman sahip olduğu becerilere uygun bir proje bulduğunda o şirkette, o proje süresince çalışıp, sonra başka bir projeye geçecek." Peki, değişime ayak uydurmak için hangi beceriler önemli? Güleyin bunları da şöyle sıralıyor:

Dijital okur-yazarlık

Kendi kendini yönetme / önceliklendirme

Yeni beceriler öğrenmeye yatkınlık ve öğrenme çevikliği

Adaptasyon becerisi / büyüme odaklı zihniyet / eğişime açıklık

İlham verme ve insanları harekete geçirebilme

İnsanları etkileme / networking

İşbirliği

Kapsayıcı ve empati odaklı liderlik

Yenilik yapabilme ve yeni ürün ve hizmet geliştirme becerileri

Pazar sezgisi (ticari empati).

Anlaşılan o ki her dönemin geçer akçesi beceri, bundan sonra daha da önem kazanacak. Uluslararası piyasalarda becerilerin yeni para birimi olarak tanımlaması boşuna değil demek!