HÜLYA GÜLER

Hazır, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran sonunda 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını ve yaz aylarını mümkün olduğunca normal(leşerek) geçireceğimizi açıklamışken, dün kapılarını fiziki olarak açıp bize eski (mutlu) günlerimizi hatırlatan Venedik Mimarlık Bienal'inden söz etmek istiyorum. Bienal, fiziksel ziyaretin mümkün olması nedeniyle pandeminin bitişi için öncü işaretlerden biri olarak görülüyor. 'Birlikte Nasıl Yaşayacağız?' temasıyla ziyaretçileriyle buluşan Bienal'in pandemi koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak on binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Düşünün Bienal'in sadece önizlemesine 1.100'ü medya mensubu toplam 7 bin kişi katıldı. Toplamda ulaşılabilecek ziyaretçi sayısına ilişkin bir ipucu verelim; sadece dün öğle saatlerine kadar satılan bilet sayısı 5.500'dü. Bienalde 62 ülkeden 112 kurumun projesi yer alıyor.

Biliyorsunuz, Türkiye, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) girişimleriyle 2034 yılına kadar Bienal'de sürekli katılımcı konumunda. 21 Kasım'a kadar devam edecek Venedik Mimarlık Bienali'nin Türkiye Pavyonu'nda bu yıl Küratör Neyran Turan'ın mimarinin iklim krizi ışığında nasıl yeni bir bakış sunabileceğini araştıran Architecture as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projesi yer alıyor. İKSV'nin koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA'nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Küratör Neyran Turan'ın anlatımıyla Türkiye sergisinin önizlemesine katıldım. Dijital gezintiyle projenin detaylarını anlatan ve pandeminin mimarlık dahil yaşamın tüm alanlarındaki kalıcı etkilerinden söz eden Neyran Turan'ın, Venedik'ten izlenimleri ise umut vericiydi. Projeyi 6 ülkeye dağılmış 4 farklı zaman diliminde olan bir ekibin hazırladığını hatırlatan Turan, Bienal'deki ortamı ise şöyle aktardı: "Venedik'te normele dönüş için büyük bir istek var. Bunun olacağına ilişkin pozitif bir hava hakim. Burada dünyanın çok çeşitli yerlerinden birçok insanla birlikte çalışıyoruz. Herkes maskeyle yaşamaya alışmış. Ama bir yandan da sanki pandeminin ortasının sonuna gelmişiz gibi bir yaklaşım var."

Venedik Bienali Başkanı Rorto Cicutto, "Mimariye her zamankinden çok ihtiyacımız var" diyerek Bienal'in temasını tekrarlıyor: Birlikte Nasıl Yaşayacağız?

Maske ve mesafenin en etkili korunma yöntemi olduğu bu süreçte çok yerinde bir soru. Sahi nasıl yaşayacağız? Neyran Turan ve İKSV yönetimi ile bu sorunun baskıladığı umutlarımızı dile getirdik, pandeminin kalıcı etkilerini konuştuk ve bir sonraki bienalde fiziksel buluşmayı dileyerek ayrıldık.