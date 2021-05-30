HÜLYA GÜLER

Malum, Türkiye- ABD ilişkilerinin çok farklı boyutları, birçok kritik gündemi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de planlanan görüşmeleri işte bu yoğun gündem nedeniyle şimdiden adeta bir zirveye dönüşmüş durumda.

Siyasi ve askeri birçok konunun yanında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masada. Bu kadar yoğun, kritik ve bir kısmı çözümsüz gibi görünen gündemin arasında ekonominin kendine yer bulması için son bir haftadır iş dünyasının çabaları dikkatimi çekiyordu. Ancak duyduğuma göre Türk ve ABD'li şirket temsilcileri iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin, politik gündem arasında kaybolmaması için bir aydan fazla bir süredir taraflarla temasta.

Hatta Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin hak ettiği noktada olmadığı mesajı, ABD yönetimine farklı vesilelerle iletildi. En sonunda da iki liderin görüşmesine ilişkin planlar netleşince daha somut adımlar atılmaya başlandı. Brüksel öncesinde devreye giren iş dünyası, Türkiye ve ABD heyetlerine görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alınması için yoğun çaba gösteriyorlar.

Bu çabaların kamuoyuna ilk yansıyan sonucu geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı dijital bir toplantıydı.

Türkiye'de yatırımı bulunan 25 ABD'li şirketin başkan ve CEO seviyesindeki temsilcileri Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan'ın bu dijital toplantıdaki konuşması kamuoyu ile paylaşıldı.

Ama asıl önemli olan ABD'li iş insanlarının Erdoğan'a söyledikleri. ABD'li şirketlerin tepe isimleri basına kapalı toplantıda Erdoğan'a özetle, "Türkiye'de yatırım yapmaktan, buradaki faaliyetlerimizden son derece memnunuz.

Bunu her platformda dile getirmeye hazırız.

Bölgesel bir güç olan Türkiye bizim için çok önemli. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hak ettiği seviyeye gelmesinde gereken katkıyı yapmaya hazırız" mesajını verdi.

Haftanın son günü Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da hükümet temsilcileriyle görüşmelerinin ardından iki tarafın iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Sherman özellikle ABD'li şirketlerin temsilcilerini dinledi. Katılımcıların Sherman ile olan toplantıda da Türkiye'de yatırım yapma sürecinde devletin desteğini özellikle vurguladıklarını duydum.

Bir diğer önemli adım da Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Amerikan Şirketler Derneği (AMCHAM Turkey) Başkanı Tankut Turnaoğlu'ndan geldi.

Yalçındağ ve Turnaoğlu iki devlet başkanına görüşme öncesinde ortak bir mektup gönderdi. Mektupta iki tarafın iş insanlarının büyük potansiyel barındıran ekonomik ilişkileri geliştirmeye çok istekli olduğuna vurgu yapılmış. İki ülke arasında 'zor'laşan süreçlerin ekonomik ilişkilerin gelişmesine engel olmaması ve yatırım fırsatlarının kaçırılmaması için çağrıda bulunuldu, "Sorunlar var ama bunların bazıları yolda çözülebilir.

Fırsatları kaçırmayalım" mesajı verildi.

TAİK ve AMCHAM Türkiye'nin bu anlamda ilk kez birlikte hareket ettiği mektup şimdi iki liderin önünde.

Umarım, ekonomi diplomasisine yönelik güzel bir örnek olan tüm bu çabaların ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi ve politik gündeme de olumlu katkı sağlar.