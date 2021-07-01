HÜLYA GÜLER

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın geçen hafta Cuma günü 2021'in ikinci çeyreğinde büyümenin yüzde 20'ler civarında geleceğine ilişkin açıklamasını okuyunca aklıma o hafta başında yazdığım yazı geldi. 'Yollardaki Kamyonlar Büyümenin Habercisi' başlığıyla iş dünyasının Türkiye'nin 2021 büyümesinden umutlu olduğunu yazmıştım. (Bu arada son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da önceki gün Türkiye'ye ilişkin büyüme öngörüsünü yukarı yönlü olarak revize ederek yüzde 5.5'e yükselttiğini not edelim.)

Karayoluyla Ankara-İstanbul arasında çok sık seyahat eden bir iş insanı haber kaynağımın yollardaki kamyon ve TIR yoğunluğuna bakarak bu yıl büyümenin iyi geleceğine ilişkin öngörüsünü paylaştığım yazıya çok çeşitli çevrelerden yorumlar geldi.

Çoğunluk, kendilerinin de bu yönde gözlemlerinin olduğunu aktarırken aklımda kalan birkaç yorum oldu. Hatta bir meslek büyüğüm aradı ve "Evet, yollar kamyon dolu, kaynağın doğru bir gözlemi aktarmış ancak bu kamyonlar dolu mu, boş mu gidiyor ona bakmak lazım" diyerek meseleye bu boyutuyla da bakmak gerektiğini söyledi. Nasıl anlayacağız bunu dediğimde de, "Lastiklerinden anlaşılır. Dolu kamyon ya da TIR'ın lastiği biraz inik olur, yere yapışır. Boş olan kamyonun lastikleri de şişkin olur" dedi.

Tabi doğal olarak ben de bu yorumu kaynağımla paylaştım. Cevabı şöyle oldu: "Söylediği doğru. Ama ben kamyoncuları iyi tanırım. Bir kamyoncu bir ay da olsa İstanbul'da bekler ama mümkün değil, boş dönmez. Ben de refleks olarak ilk lastiklere bakarım. Merak etmesin, lastikler inik, kamyonlar dolu gidip geliyor" dedi.





TARIMIN KATKISI ARTIYOR

SABAH'ın önceki gün gerçekleştirdiği 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi dinlerken bir yandan da aklımdan yaptığım tüm bu telefon konuşmaları geçti. Bakan Pakdemirli önce 2021'de tarımsal desteklerin 24 milyar TL'yi bulacağını açıkladı ardından verilen desteklerin de katkısıyla tarım sektörünün artan büyüme performansına değindi. Tarım sektörünün 11 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü vurgulayan Pakdemirli, sektörün Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösterdiğine dikkat çekti.

2020'de Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 333.3 milyar TL hasıla sağladığı bilgisini paylaştı. Sonrasında ilk çeyrekte yüzde 7.5 büyüme sağlanan 2021'de de bu büyümenin devam ettiği mesajını verdi. Bu veriler ışığında Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider ve dünyada da ilk 15 ülke arasında olduğuna da değinen Pakdemirli daha sonra tarım sektörünün ihracat performansına ilişkin rakamlar paylaştı.

Buna göre 2020 yılında tarım ve gıda ürünlerinde 20,7 milyar dolar ihracata karşılık 15.2 milyar dolar ithalat yapıldı. Sektör, 5.5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 2021'in ilk 4 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.3'lük artışla 7.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

Rakamlara ve yollardaki kamyon/TIR trafiğine bakılırsa pandeminin gölgesinde yüreğimizde endişe ve önümüzde pek çok belirsizlikle başladığımız 2021 yılının ikinci yarısına hem normalleşme hem de ekonomik büyüme açısından biraz daha umutlu girdik.