HÜLYA GÜLER

Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını giderek daha şiddetli hissettiğimiz yaza artık veda ediyoruz. Eylül ayına girerken yılın geride kalan 8 ayının muhasebesini yapan iş dünyası, bir yandan da yavaş yavaş 2022'yi planlamaya başladı. Bu süreçte en çok ihtiyacımız olansa belirsizlikleri azaltmak. Piyasaların yönünü biraz olsun öngörebilmek özellikle böylesi dönemlerde daha da kıymetli. Bu sebeple INBUSINESS Dergisi eylül sayısında 2021 Yatırım Raporu'nu kapağına taşıdı.

Pandeminin gölgesinde geçen yaklaşık iki yılı, piyasalar açısından 'bir yanda korku diğer tarafta coşku' şeklinde özetlediğimiz 2021 Yatırım Raporu'nda yılın son dönemecinde yatırımcıları nelerin beklediğini ve piyasaların yönünü ortaya koyduk.

Bu dönemin korkuları, malum, Covid-19'a yakalanmak ve işsiz kalmak. Coşku tarafı ise aşının bulunması ve hükümetlerin aldığı ekonomik önlemlerle harekete geçen piyasalar tarafında yaşandı, yaşanıyor. Geçen yıl ilkini yayınladığımız Yatırım Raporu, kapsamı ve uzman isimlerin analizleriyle yılın bu döneminde 'dalgalarda sörf yapmak' durumunda kalan yatırımcılara yine rehberlik etmeye devam edecek.



Adaptasyon yılı 2021'de pandemi tecrübelisi hükümetler ve tabi bizler yeni dünyaya tam da biraz olsun uyum sağlamışken, Covid-19 varyantlarından Delta bu durumu biraz değiştirdi. Şu anda tüm piyasaların gündeminde iki önemli konu var: Enflasyon ve aşılama hızı.

Yılın son çeyreğine de yön verecek ana konular enflasyon ve aşılama hızının yatırım ortamına ve global ekonomiye olası etkilerinin derin analizini INBUSINESS Dergisinde merakla okuyacağınıza eminim.

Rapor kapsamında, yatırımlara yön verme ve iş yapma ustası isimlerin tavsiyelerini de okumadan geçmeyin. Yatırım Raporu 2021 özel sayısına bu yıl kamuoyunun ve yatırım çevrelerinin yakından tanıdığı duayen iş insanları Tuncay Özilhan (Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Vargı (MV Holding Kurucu Başkanı ve Onursal Başkanı), Mehmet Kutman (Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Abdulkadir Konukoğlu (Sanko Holding Onursal Başkanı) ve Nevzat Aydın (Yemek Sepeti CEO'su) deneyimleriyle zenginlik katıyor. Özellikle genç girişimcilerin bu usta iş insanlarının tavsiyelerine kulak vermesinde fayda var.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Delta varyantını pandemi sürecinin beklenmedik (!) kartı olarak nitelendiriyor. Oysa son 1,5-2 yılda yaşananlara baktığınızda dünyada beklenmedik pek bir şey kalmadı. Dolayısıyla pandemi yorgunu olsak da artık daha az endişeliyiz ve fırsatlar konusunda daha umutluyuz.

Anlaşılan küresel olarak takip edilen aşılama ve enflasyon verileri önümüzdeki dönemin performansını belirleyecek. Bu ortamda gelişen ülkeler büyümenin lokomotifi olacak. Türkiye piyasaları ise ihracatın da etkisiyle yepyeni bir döneme kapı aralıyor. Her türlü dalgalanmaya rağmen ayakta kalmayı başaran piyasalarda yılın son çeyreği için beklentiler yüksek.