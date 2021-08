HÜLYA GÜLER

Yeni yatırımlara açık Aksaray'dayız...

Haftayı Sabah İl Buluşmaları kapsamında burada tamamladık.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine kadar giden Aksaray, Asurlular'dan başlayıp, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin etkili bölgelerinden biri.

Her köşe başında tüm bu medeniyetlerin izlerine rastladığımız Aksaray, şu sıralar geçen yıl haziran ayında göreve başlayan Vali Hamza Aydoğdu'nun ortaya koyduğu kalkınma hedefiyle büyük bir atılımın eşiğinde.

Vali Aydoğdu, kentin kamu ve özel sektör temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdiği vizyon toplantılarının ardından, ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet edecek tam 257 proje başlattı.

Kurulacak 3 yeni karma organize sanayi bölgesi ve tekno kent projesiyle önümüzdeki dönemde daha çok sanayi yatırımı çekmeye hazırlanan Aksaray'ın devam eden projelerinin ayrıntıları şöyle:

Aksaray'ın ilçelerine 6. bölge teşvikleri kapsamında yatırım yapmak mümkün.

Vali Aydoğdu, "Kamu altyapı yatırımları tamamlanmış olan Aksaray Türkiye'den ve dünyadan her türlü yatırıma açık" diyor.

Yakın zamanda yapımına başlanması planlanan Kuzey-Güney Tren Yolu hattı ile Aksaray'ın zaten avantajlı olan coğrafi konumunun daha da güçleneceğini belirtiyor.



TOGG'un elektrikli motoru

Kentteki Mercedes kamyon fabrikasının otomotiv yan sanayinin güçlenmesini sağladığına dikkat çeken Aydoğdu, şimdi bu ekosistemin yerli otomobil projesi TOGG'a katkı sağlayacağını söylüyor.

TOGG'un elektrikli motorunun önemli kısımlarının burada üretilecek.

Bunun dışında Eroğlu Holding'in kendi markası Colin's Jeans başta olmak üzere dünyanın önde gelen markalarına üretim yaptığını belirtiyor. Akrasay'daki fabrikasında günde 28 bin adet denim pantolon üretilen Colin's şimdi kentte yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Türkiye'nin süt üretiminin yüzde 25'i Aksaray'da gerçekleşiyor. Sütaş'ın da büyük bir fabrikası olan kentte ayrıca Balküpü fabrikası da büyük gıda tesisleri arasında.

Melendiz Çayı'nın geçtiği Ihlara Vadisi, 100'ü aşkın kilisesiyle yabancı turistlerin ilgi odağı. Son dönemde doğa turizmine artan ilgiyle birlikte Aksaray'ın yerli ve yabancı turistlerin önemli bir uğrak yeri olma potansiyeli çok büyük.

Vali Aydoğdu bu potansiyeli değerlendirmek için harekete geçmiş bile. Ihlara Vadisi'nin girişinde doğayla uyumlu karşılama tesisinin projesi tamamlanmış, yapımına başlanıyor.

Turizmciler şimdiden heyecanlı.

Konuştuğumuz hemen herkes, Aksaray isminin zihinlerde ilk etapta İstanbul Aksaray ya da Niğde Aksaray'ı çağrıştırmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. 'Burası 68 müstakil Aksaray' diyorlar. Dolayısıyla kamu ve özel sektör ahenkli çalışma ortamı yakalamışlar. Yeni yatırımlar ve projelerle zihinlerde sadece Aksaray'ın kalmasını sağlamakta kararlılar.

Son bir not; Aksaray'ın ekonomik değerleri, tarihi ve doğal güzellikleri için 2 gün yetmedi. Aksaray il sınırları içindeki doğalgaz depolama tesisini ve Tuz Gölü'nün çevresindeki turistik alanları görmek de başka bir buluşmaya kaldı.