HÜLYA GÜLER

Melek yatırımcılığın babası olarak görülen ve bu nedenle ABD'de 'başmelek' (archangel) unvanıyla da anılan ünlü yatırımcı ve yazar David Rose, girişimcilikte başarılı olmak için iki ön koşuldan söz eder: Gençlik ve göçmenlik. Rose, henüz yolun başındaki gençlerin kaybedecek fazla bir şeyi olmadığı için daha cesur olduklarına (aynı şekilde her şeyi geride bırakan göçmenlerin de) dikkat çeker. Rose'un bu tespitleri, gençlere yönelik yeni bir yapı kuran Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle'yi dinlerken aklımdan geçti.

Konuya bu açıdan bakıldığında Türkiye, gençlik enerjisi ve cesaretiyle birleşen girişimcilikte büyük avantajlara sahip. Bugünlerde son 12 aylık (Temmuz 2020-Temmuz 2021) ihracatta 200 milyar doları aşmanın keyfini süren TİM de gençlik avantajını daha fazla değerlendirmek için harekete geçti ve Genç TİM'i kurdu.

Amaç, 200 milyar dolarlık ihracatı daha da yükseğe taşımak. Başkan Gülle, "Gelecek zaten gençlerin. Ülkenin geleceği için son derece önemli olan ihracatta ehil bir nesil yetiştirmek üzere yola çıktık" diyor.

Genç TİM oluşumunun detaylarını ve ihracatta son gelişmeleri konuştuğum Gülle, pandemi sonrası kartların yeniden karıldığı dünyada Türkiye'nin ihracatta önemli fırsatları olduğunu söylüyor. Türkiye'nin 100 milyar dolar ihracat seviyesinden 200 milyar dolar seviyesine yükselmesinin 14 yıl sürdüğünü hatırlatan Gülle'nin söyledikleri önemli: "Bugün şekillenen yeni dünyada Türkiye'nin avantajları çok. İhracatımızda bir sonraki 100 milyar dolarlık artış daha hızlı olacak. 5 yılda ihracatımızı 300 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunda da gençlik enerjisinin katkısının çok büyük olacağına inanıyorum. Türkiye'de 18-40 yaş arasında 30 milyonu bulan bir nüfus var. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ulaşacağımız rakamlar, tamamen genç ihracatçılarımızın vizyonuyla ortaya çıkacak."



EN KIYMETLİ CEVHER

Gülle'nin anlattıklarından "İhracat, genç nesillere aktarmamız gereken sosyal bir mirastır" ifadesi dikkatimi çekti. Daha önce TİM'in sürdürülebilirlik ilkelerini anlatırken de yine aynı sorumlulukla dünyayı gelecek nesillerden miras altığımızı hatırlatmıştı. Şimdilik 131 üyesi bulunan Genç TİM'den beklentiler yüksek. 5 yılda Genç TİM'in üye sayısının 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Genç TİM'in ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, e-ihracattan ihracat elçiliğine kadar pek çok başlıkta oluşturulacak komiteleriyle gençlik için çalışacağını ve üreteceğine vurgu yapan Gülle'nin gençlere yönelik sözleri şöyle: "Gençlik, tarih boyunca her zaman enerjimiz; 'Her şey bitti' dediğimiz anda ortaya çıkan en kıymetli cevherimiz olmuştur. Gençlik sadece bir yaş döneminden ibaret değildir. Gençlik, bizim için şevkle devam etme hevesi, 'Daha iyisini yaparım' deme enerjisi, cesaret, zeka ve en önemlisi ahlak anlamına gelir. TİM olarak bizler, gençlerimizin cevherinin farkındayız."

TİM ve benzeri tüm kuruluşların gençlere yönelik projelerinin içimizdeki cevheri gerçekten çıkarması umut ediyorum çünkü Başkan Gülle'nin de dediği gibi, gelecek gençlerin!