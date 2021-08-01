HÜLYA GÜLER

Dünyanın aniden durduğu ve hemen her sektörde yatırımcıların 'bekle gör' moduna geçtiği pandeminin ilk aylarında süreçten en olumsuz etkilenen alanlardan biri de emlak piyasasıydı. Ancak gidişat endişe edildiği kadar kötü olmadı. 2020'nin martnisan- mayıs aylarında konut satışları bıçak gibi kesildi. Pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte ihtiyaçlar da öne çıktı ve sektör tekrar hareketlenmeye başladı.

Böylece pandeminin gölgesinde ciddi bir stres testinden geçen ve Mayıs 2020-Mayıs 2021 döneminde 1,5 milyon konutun satıldığı emlak piyasasında, fiyat artışları hız kesmeden devam etti. Sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde de konut fiyatları son bir yılda çift haneli artışlara sahne oldu.

Fiyat artışları yatırımcılar açısından daha fazla kar anlamına gelirken diğer taraftan yaşamak için ev alanlar hayatlarının en önemli kararını verdikleri bir süreçten geçiyor. Verinin öneminin bir kez daha karşımıza çıktığı tam bu noktada INBUSINESS Dergisi ağustos sayısında emlak piyasası için kaynak niteliği oluşturacak önemli bir araştırmaya imza attı

INBUSINESS, bu yıl ilk kez yayınladığı "Emlak Raporu" ile Mayıs 2020-Mayıs 2021 döneminde Türkiye'de konut satışlarının yüzde 82,5'inin gerçekleştiği 30 büyükşehrin tamamında, 197 ilçe ve bin 252 mahalleye ilişkin dinamikleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Konut almak, satmak ya da kiralamak isteyenlere isabetli karar verme, gelir artırma, maliyet düşürme ve rekabette avantaj sağlamaya yardımcı olacak Emlak Raporu, sahadan toplanan verileri yapay zekayla işleyerek elde edilmesi güç ve son derece kapsamlı bir veri seti sunuyor. Metrekare satış ve kira değerlerini de içeren araştırma, yatırımcılar ve konut almak isteyenlerin Türkiye emlak piyasasını en güncel verilerle tek elden izleyebileceği çok özel bir rehber niteliğinde

INBUSINESS Emlak Raporu'nun ortaya koyduğu veriler, konut piyasasının yüksek kur-yüksek faiz sarmalında denge arayışında olduğunu gösteriyor. Rapordan bazı dikkat çekici sonuçlar şöyle:

Yıllık bazda bakıldığında konut satışları gücünü koruyor, üstelik pandemi koşullarına rağmen!

Mayıs 2020-Mayıs 2021 döneminde Türkiye genelinde satılan konut sayısı yüzde 10,7 artarak 1,4 milyondan yaklaşık 1,5 milyona yükseldi.

2021'in ilk beş ayında ise yaşanan hızlı satışların ardından konut piyasasının biraz soluklandığını görüyoruz. 2021'in ilk beş ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında azaldı. 30 büyükşehirden 20'sinde bu düşüşü görmek mümkün.

30 büyükşehirde metrekare konut satış fiyatları ortalama yüzde 36,5 arttı.

Mardin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Muğla, Denizli ve Antalya'da konut fiyatlarındaki artış yüzde 45 ile yüzde 49 aralığında gerçekleşti.

Konut satışlarının yüzde 34,4'üne ev sahipliği yapan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da fiyatlar yukarı yönlü oldu.

İzmir'de fiyat artışı yüzde 34,2'yi bulurken, Ankara'da yüzde 33,3, İstanbul'da yüzde 27,5 artış yaşandı. İster yaşamak için ister yatırım amaçlı olsun konut alım/satımı zor bir karar süreci gerektiriyor. İşte bu süreçte 'mükemmel av'ın ya da pardon 'mükemmel ev'in peşindeki yatırımcıların aklını karıştıran 'al, sat, bekle ya da pişman ol' şeklinde özetlediğim kilit kaygıların/ soruların yanıtlarını, INBUSINESS'ın ağustos sayısında bulacaksınız.