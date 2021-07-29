HÜLYA GÜLER

Ruhlarımızın teknolojinin hızına yetişmekte zorlandığı ilginç bir zamanda yaşıyoruz. Yaşlı gezegenimiz, Çinlilerin dua mı yoksa beddua mı olduğu sonradan ortaya çıkan 'ilginç zamanlarda yaşasın' temennisinde dile getirildiği gibi pek çok ilginç dönemler yaşadı. Bugünlerin ise ne kadar 'ilginç' olduğunu tarih kitapları ileride yazacak. Zira bugünden şu anki hızlı değişimin insanlığı tam olarak nasıl etkilediğini/etkileyeceğini göremiyoruz.

Bir yanda şartlar dünyanın kaynaklarının daha dostça ve verimli kullanılmasını dayatıyor. Diğer yanda artan talep ve sertleşen rekabet iş insanlarının hayatını daha da zorlaştırıyor. Hal böyle olunca adına ister Ar-Ge veya Ür-Ge deyin ister icat, inovasyon deyin, her gün bir yeniliğe. Buna meslekler de dahil. Örneğin geçtiğimiz günlerde Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng ile yaptığımız bir sohbette, yeni bir meslekten haberdar oldum; menü mühendisliği. Şimdilik bir okulu olmayan ve bildiğimiz mühendisler gibi lisans gerektirmeyen menü mühendisliğinde amaç; tad ve kaliteden taviz vermeden, işletmenin tabak başına kârlılığını artırmak.

Meğer bir süredir restoranlar daha doğrusu her türlü yiyecek içecek hizmeti veren işletmeler, karlılıklarını artırmak için işte bu menü mühendisliğine ihtiyaç duyuyormuş. Bazı uygulamaları aslında 1980'li yıllardan itibaren yiyecek-içecek sektöründe bir şekilde uygulanan menü mühendisliği, özellikle dijital platformlardaki bilgiye erişim imkanlarıyla birlikte artık giderek yaygınlaşıyor. Buna bir de pandemide restoran ve cafelerin içinde bulunduğu zor durumu eklediğinizde, menü mühendisliği işletmeler için daha da kaçınılmaz hale geldi. İşte bu ihtiyacı değerlendiren Metro Türkiye, HORECA (Hotel-restoran-cafe) müşterilerine menü mühendisliği konusunda destek vermeye başladı. Metro Türkiye'nin CEO'su Türüng, Türkiye'de en büyük HORECA ağına sahip olan şirketlerden biri olduklarını hatırlatarak, bugüne kadar gıda güvenliğinden, Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerinin yaşatılmasına varıncaya kadar pek çok farklı proje gerçekleştirdiklerini vurguluyor.

Pandemi sürecinde restoran ve cafelere istihdamlarını korumaları için dijital danışmanlık dahil birçok projeyle destek verdiklerini ve son olarak menü mühendisliği ile karlılıklarını artırmaları için yardımcı olduklarını söylüyor. Şimdilik pilot bir uygulama ile başlayan ve önümüzdeki dönemde yaygınlaştırmayı hedefledikleri menü mühendisliğine ilişkin Türüng, şu bilgileri verdi: "Menü mühendisliği ile bir restoranın karlılığını geliştirmeyi hedefliyoruz ve bunu menülerini analiz ederek yapıyoruz. Reçetelerini analiz ediyoruz. Menü fiyatı ile reçetenin masrafını karşılaştırıp, en çok satan ürünlerini analiz edip; onların aslında gelirlerini daha doğru bir şekilde yönetebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

Bir dönem 'perakende bilimi'nin yeni yöntemlerini ve Türk perakende markalarının başarılarını konuştuk. Anlaşılan önümüzdeki dönemde de menü mühendisliği ile daha da güçlenen Türk restoran markalarını konuşacağız.

Hatta şimdiden konuşmaya başlamadık mı size?