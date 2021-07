HÜLYA GÜLER

İlaçta 100'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla alanında Türkiye'nin önde gelen global yatırımcılarından biri olan Novartis Grup, çeşitli ülkeler için sağlık sektörünün ekonomiye etkisini ölçtüğü araştırmasına bu yıl Türkiye'yi de dahil etti. WifOR Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Sağlık Ekonomisi Raporu (Health Economy Report-HER) sağlık hizmeti ekonomisi, sağlık endüstrisi ekonomisi, servis ve destek alt sektörlerinin verilerini değerlendirerek toplam sağlık sektörünün gayrisafi katma değerini ve istihdama katkısını ölçüyor.

Atalarımızın 'her şeyin başı sağlık' sözünü bu kez rakamlarla ekonomik açıdan ortaya koyan HER Türkiye 2020 raporunun sonuçlarını konuşmak üzere Novartis Grup Türkiye Başkanı Dr. Altan Demirdere ile bir araya geldik.



MİLLİ GELİRDE PAYI % 9.9

Söze, "Rapor, sağlık harcamalarının sadece maliyet değil aynı zamanda yatırım olarak görülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor" diyerek başlayan Demirdere'nin dikkat çeken mesajları şöyle:

Sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının dünya ortalaması yüzde 9.9. Sağlık ekonomisinin GSYİH içindeki payının dünya ortalaması yüzde 8 ve toplam işgücü içindeki payının dünya ortalaması yüzde 6.2 iken, Türkiye'de rakamlar dünya ortalamasının altında.

Türkiye'de sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı yüzde 4.4, sağlık ekonomisinin GSYİH içendeki payı yüzde 4.2 ve toplam iş gücü içindeki payı yüzde 6.

Türkiye'de 36.3 milyar dolar olan sağlık sektörünün istihdamı 2 milyonu aşıyor. Buna bir de sektörün 'yayılma etkisi'ni eklediğinizde yani doğrudan, dolaylı ve tetiklenmiş etkilerin toplamı ile sağlık sektörünün ekonomik izdüşümü 67.2 milyar dolar ve 3 milyonun üzerinde istihdama ulaşıyor. Görüldüğü gibi sağlık büyüme ve istihdam açısından Türkiye'nin başlıca önemli sektörlerinden biri.

Dolayısıyla sağlık sistemi, ekonomik bir yük olmaktan çok bir yatırım alanı olarak görülmeli. Çünkü sağlık harcamaları, değer zincirinin her kademesinde ekonomik büyüme, refah ve iyileşme sağlıyor. Bu yüzden sağlık sektörünün ülke ekonomisine katkısını tümüyle 'düşük fiyat'a indirgememek gerekir.

Örneğin Almanya'da sağlık harcamalarının milli gelir içindeki payı yüzde 11.7. Buna karşılık sağlık ekonomisinin milli gelire katkısı yüzde 12'yi buluyor. Sağlık sektöründün Almanya'da toplam iş gücü içindeki payı ise yüzde 17. Yani, yatırım arttıkça ülke ekonomisine geri dönüşü de artıyor.



2.1 MİLYAR $ KATMA DEĞER

Daha sonra sözü ilaç sektörüne getiren Demirdere, Novartis'in Türkiye için ve Türkiye'nin de Novartis için önemine değinerek şu bilgileri verdi:

İlaç sanayi Türkiye ekonomisine 2.1 milyar dolar katma değer sağlıyor. Novartis Türkiye olarak Türkiye'de yürüttüğümüz 100'e yakın klinik araştırma ile Ar-Ge'de grup içinde öncülük yapıyoruz. Şirketimizin 2020 yılı 'Sosyal, Çevresel, Ekonomik Etki Değerlemesi-SEE' sonuçlarına göre Türkiye'de 2.4 milyar dolarlık sosyal etkimiz var.

BİRAZ DAHA SABIR VE DİKKAT!



Bu, pandemi koşullarında geçirdiğimiz ikinci Kurban Bayramı. Pandemiyle mücadelede bir buçuk yılı geride bırakırken, bir yandan da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir dünyayı yaşıyoruz. Yakın çevremizde de hepimizin deneyimlediği gibi pandemi önlemlerinde bu kadar uzun süre yaşamak gerçekten zorlayıcı olabiliyor.

Ancak aşılamayla birlikte sona bu kadar yaklaşmışken başa dönmek hepimizi daha da yoracaktır. Bir sonraki bayramı sakınmadan, kaçınmadan sevdiklerimize özgürce sarılarak geçirebilmemiz için biraz daha sabır ve dikkat!

Hepimize sağlıklı ve hayırlı bayramlar.