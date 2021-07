HÜLYA GÜLER

Haftayı Sabah İl Buluşmaları'nın 15'inci (pandemi sonrası ikinci) durağı Sivas'ta tamamladık. Şehirdeki 'atılım' havası daha biz havaalanı yolundayken kendini hissettirmeye başladı. Sivas'ın sanayi, ihracat ve tarımın yanı sıra turizmde de ülke ekonomisine katkısını artırmayı hedefleyen Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in vizyonu ve destekleri özel sektörün yatırım iştahını daha da artırmış.

2 gün boyunca o kadar çok yeni proje dinledik ve ziyaret ettik ki dönerken Aşık Veysel'in dizeleri yerine, aklımda bu yeni projelerin detayları kaldı. Projelerin hepsini buraya sığdırmak mümkün değil belki ama Cumhuriyet'in 100'üncü yılına 100 yeni üretim tesisiyle (Şu ana kadar 60 tesisin temeli atılmış) girmeyi hedefleyen Sivas'ın ekonomik ve sosyal kalkınma hamlesinde öne çıkan bazı projeleri ve izlenimlerimi şöyle aktarayım:

Hemen kent girişinde bizi 150 milyon TL'lik Hamidiye Kültür Parkı projesi karşıladı. 2. Abdülhamid Han'ın talimatıyla at yetiştirilmek üzere kurulan 11 tescilli tarihi binanın ihyasını da kapsayan kültür parkında Türkiye'nin ilk savaş atları müzesi de yer alacak.

Hamidiye Kültür Parkı'nın önünden geçip Sivas'ın Gürün ilçesine doğru yol aldık. Gürün Gökpınar Gölü Parkı'nı ziyaret ettik.

Gürün'den sonra Sivas'ın bir diğer önemli ilçesi Divriği'deyiz. Tabi ki Ulu Cami'yi gezdik ve Divriğililerin özlemle bitmesini beklediği restorasyonu konusunda bilgi aldık.

Dünya miras listesinde yer alan bu önemli eserin ardından yapımı devam eden Divriği Seyir Terası'na tırmandık. Tamamı özel sektörün katkısıyla yapılan proje ile Divriği'ye gerçekten güzel bir eser kazandırılmış. Ahşap bir yolu tırmanarak ulaştığınız cam teras deneyimi, belki bir Büyük Kanyon (Grand Canyon) değil ama yine de oldukça etkileyici. Mutlaka görmelisiniz.

Sivas'a dönüş yolunda kentin dünyaca ünlü Kangal Balıklı Kaplıca'sına uğradık, şifalı suyundan içtik.

Özel sektör temsilcileriyle de bir araya geldiğimiz akşam yemeğinde Vali ve Belediye Başkanı'ndan, Sivas'ın Türkiye'nin ilk 10 kenti arasında yer almasına ilişkin vizyonunu ve şu ana kadar atılan adımları dinledik.

Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken de şehrin 250 milyon dolar olan ihracatını artırmak için Kazakistan, Kenya ve Cezayir'de ofis açtıklarını anlattı. Hedef ihracatı bir yılda 100 milyon dolar artırmak.

Sonrasında ise hedef yüksek katma değerli ürünler ve sayılarını artıracakları ihracat ofisleriyle birlikte 1 milyar dolar ihracata ulaşmak.

Programın ikinci günüde Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bazı tesisleri gezdik. En etkileyicilerinden biri Aselasan Sivas'tı. Aselsan'ın yüzde 50 ortak olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, tesiste üretilen yüksek teknoloji optik ürünlerin savunma sanayinde kritik önemde olduğunu söyledi.

Osman Yıldırım yerli ve milli üretim vizyonunu, "Yerli, Milli ve Sivaslı" olarak hayata geçirmeyi istediklerini ve bu kapsamda organize sanayi bölgesinin içinde bir optik vadisi oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Bölgede şimdilik bu alanda 5 şirket faaliyet gösteriyor.

İstanbul'da, Sivas'ta olduğundan daha çok Sivaslı var denir. Sivaslıların sayısının 7-8 milyonu bulduğu söylenir. Doğrudur. Ama şunu gördüm, Sivaslılar Türkiye'nin ilk 10 şehri arasında yer alma konusunda oldukça kararlılar. Yüksek Hızlı Tren'nin gelecek olması şehirde bir heyecan yaratmış tabi ama Sivas'ta olanların başka bir yere yerleşmeye pek niyeti yok.