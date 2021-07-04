HÜLYA GÜLER

Türkiye'nin tek kalemde en büyük uluslararası yatırımlarından (Star Rafinerisi) birini gerçekleştiren SOCAR'ın bu kararının ardındaki belki de en önemli isimlerden biridir Erdal Aksoy.

Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bey, bu yönüyle pek gündeme gelmeyi tercih etmez. Hatta o dönem proje başladığında Star Rafinerisi'ndeki hisselerini, (kimseden bu yönde bir talep olmadığı halde) sessiz sedasız devretmişti. Kolay değil, herkes yapamaz.

Bunun gibi bankacılık, enerji, akaryakıt ve turizmde daha birçok yatırımı Türkiye'ye kazandırmış olan Erdal Aksoy ile bir sohbetimiz sırasında kuruldukları (1978) günden bu yana yaptıkları uluslararası ortaklıklarla Türkiye'ye 22 milyar dolar yabancı yatırım gelmesine aracılık ettiklerini hesaplamıştık. (Bu hesap pandemiden önceydi, kim bilir belki artmıştır şimdi.) Ancak bugün size ailenin ikinci kuşak temsilcisi, Aksoy Holding'in CEO'su Batu Aksoy'un babası Erdal Bey'den miras, 'yatırım avcısı' özelliği ile holdingde gerçekleştirdiği dönüşümü anlatmak istiyorum.

INBUSINESS Dergisi'nin temmuz sayısında kapağına taşıdığı Batu Aksoy'un özel röportajında 'sessiz dev' olarak bilinen Aksoy'ların başarı formülünün izlerini bulacaksınız.

Yönetime katıldığı 2005 yılından bu yana Aksoy Holding'in, arka arkaya birçok yatırıma imza atmasını sağlayan Batu Aksoy, babasının kurduğu iki şirketli yapının önce holdingleşmesinde ardından akaryakıt, enerji, turizm ve gayrimenkul alanlarında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olmasında kritik bir rol oynadı.

2010 yılından bu yana Aksoy Holding'in CEO koltuğunda oturan Batu Aksoy, Türkiye tarihinin en büyük özel sektör birleşmelerinden (Shell & Turcas) birini de başarıyla hayata geçirdi.

Batu Aksoy'un 'aile şirketi çevikliğini kaybetmeden, uluslararası ortaklıklarla gelen kurumsal kültürü, aynı potada akıllıca eritme' şeklinde özetlediği bu stratejiyle Aksoy Holding'in toplam varlıkları 3 milyar TL'ye ulaştı.

Bugün dolaylı olarak 15 bin, doğrudan iki bini aşkın kişiye istihdam sağlayan holding, döviz gelirlerini artıracak yeni hamleler peşinde. Sağlık ve turizmde de yeni yatırımlara hazırlanan Aksoy Holding, Batu Aksoy'un kaptanlığında, Afrika'yı da radarına almış durumda.

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Masaları boşaltın Z Kuşağı geliyor!

Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya genelinde 33 katrilyon dolar kazanç elde edecek Z Kuşağı, iş yaşamının yeni bilinmezi. Bugün en büyük temsilcisi 25 yaşında olan Z kuşağı herkes gibi benim de ilgimi çekiyor.

Dünyada 1.8 milyar kişiyi aşkın bir topluluğu oluşturuyor. Bu da dünya nüfusunun yüzde 24'ü demek. Peki, yavaş yavaş çalışma hayatına katılan bu kuşağa iş dünyası kapılarını ne kadar açtı?

INBUSINESS bu sorunun peşine düştü ve Z Kuşağı'nın çalışma hayatındaki durumunu ortaya koyan çok özel bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına bakılırsa İK profesyonellerinin planlarını tekrar gözden geçirmesi gerekecek. Çünkü yüzde 69'unun kariyerinde hızla ilerleme konusunda azimli olduğunu ifade ettiği bu kuşağın iş gücüne katılım oranı, sadece şimdilik düşük!