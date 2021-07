HÜLYA GÜLER

Geri dönüşüm... Uzun zamandır hayatımızda olan bu kavram artık eskidi. Yenisi ileri dönüşüm. Bugünlerde gittiğim her yerde, okuduğum/ izlediğim/dinlediğim her işte bir ileri dönüşüm hikayesi arıyorum. Ve son olarak tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de böyle bir ileri dönüşüm hikayesiyle karşılaştım. İnsanlık tarihinin bilinen en eski kalıntılarının arasından bir ileri dönüşüm hikayesi nasıl mı çıkar? Şöyle anlatayım; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen Türkiye'nin ilk bölgesel turizm markası Mezopotamya'nın tanıtımı için Göbeklitepe'deyiz.

Doğayla son derece uyumlu bir düzenlemenin yapıldığı Göbeklitepe arkeolojik alanını gezerken üzerinde yürüdüğümüz ahşap malzemeli yol dikkatimi çekti. Sordum, yürüyüş yolunun yapımında kullanılan malzemelerin tamamı demir yollarının yenilenmesiyle ortaya çıkan eski ahşaplardan elde edilmiş. Rehberin bu sözleri, demir yollarının hem en büyük müşterisi hem de en büyük tedarikçisi Kardemir'in son dönemde sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda attığı adımları aklıma getirdi. Türkiye'nin 'fabrikalar kuran fabrikası' olarak anılan Kardemir, bir süredir Türkiye'nin ithal ettiği demir yolu tekerleği, demir yolu rayı ve kalın kangal gibi yüksek teknoloji ürünleriyle özellikle raylı sistemlerde bir dünya markası haline geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) daha önce ithal ettiği demir rayları ve tren tekerleklerini Kardemir üretiyor artık. Hatta demiryolu tekerleği üretim kapasitesini yıllık 200 bin adede çıkardı. TCDD'nin yıllık tekerlek ihtiyacı yıllık 25 bin civarında. Kalan kapasiteyi ise bölge ülkelere ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kardemir ayrıca kaliteli çelik olarak nitelenen kalın kangal üretimini de artırarak bunu da ihraç etmeye başladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar'ın da 2020'nin son çeyreğinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte daha da istikrarlı bir yönetime kavuşan Kardemir'de dijitalleşmeye yönelik adımlar da hızlandı.

Üniversite sanayi iş birliği kapsamında; Karabük Üniversitesi, TCDD ve TÜBİTAK ile iş birliği yapan Kardemir, ray üretim tesislerinde rayın ömrünü uzatan yeni bir projeyi de hayata geçirdi.

Dünyada AR-GE merkezi olan sayılı demir çelik şirketlerinden biri olan Kardemir çubuk kangal tesislerinde makine imalat, otomotiv ve savunma sanayine yönelik katma değeri yüksek ürünlere odaklandı.

1937 yılında 13 haneli Karabük'te kurulan Kardemir, ilk günkü misyonunu halen sürdürüyor yani fabrikalar kurmaya devam ediyor. Örneğin Ankara'da kurulacak Ford fabrikası halen devam eden projeler açısından aklıma gelen ilk proje.

Dijitalleşmede attığı adımların da meyvesini toplayan Kardemir bugün robotik üretim yapan sayılı demir-çelik fabrikaları arasında.

Bugün Kardemir'de kullanılan hammaddenin yüzde 70'i yerli yüzde 30'u ithal çünkü hammadde yetmiyor. Ama tabi bu Kardemir'in aldığı hammaddeyle ürettiği yüksek katma değerli ürünlerden daha fazla ihraç edebileceğini göstermesi açısından iyi bir haber.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin birleştiği Türkiye'nin yeni turizm destinasyonu Mezopotamya'ya gelince, Mezopotamya anlatılmaz yaşanır. Herkese vakit kaybetmeden Mezopotamya'ya gitmeyi tavsiye ediyorum.