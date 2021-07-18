HÜLYA GÜLER

Arçelik, 9 ülkedeki 26 tesisi, 40 binden fazla çalışanı ve 5 milyar euroyu aşan cirosuyla hiç şüphesiz alanında dünyanın önde gelen oyuncularından biri. Üstelik birçok global devin ciddi bir şaşkınlık yaşadığı pandemide bu konumunu daha da güçlendiren iki kritik adım attı.

Japon elektronik devi Hitachi'nin beyaz eşya bölümü Hitachi Global Life Solutions'un yüzde 60'ını 300 milyon dolara satın aldı. Bir de ABD'li elektronik devi Whirlpool'un Manisa'daki buzdolabı ve çamaşır makinesi tesislerini 78.3 milyon euroya bünyesine kattı. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen ile birlikte katıldığı online buluşmada söze, "Arçelik olarak 2020 yılında en başarılı finansal performanslarımızdan birini sergiledik" diyerek başladı. Sonra bu finansal başarının ardındaki stratejiyi ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaştı.

Buna geçmeden önce Bulgurlu'nun hükümetin elinden geleni yaptığını vurguladığı pandemi sürecine ilişkin sözlerini aktarmak istiyorum. Çünkü dünyanın hemen her yerine dayanıklı tüketim ürünleri satan global bir şirketin başındaki bir isim olarak Bulgurlu'nun bu konudaki tespitleri önemli.

Türkiye'nin pandemiyi medikal olarak çok başarılı yönettiğini söyleyen Bulgurlu, şöyle devam etti: "Pandemi sürecini sağlık açısından iyi yöneten ülkeler arasında üst sıralardayız. Ekonomik önlemler konusunda pandemide devletlerin destekleri farklılık gösterdi. ABD'de daha çok kişilere, Avrupa'da ise şirketlere kaynak aktarıldı. Türkiye'de bunun karışımı gerçekleşti.

Şirketlerin borçları ertelendi, istihdam desteklendi. İhtiyaç sahibi bireylere destek verildi. Türkiye'nin genç nüfusu ve ertelenen taleple hızlı bir toparlanma geçireceğine inanıyorum. Türkiye'de yapılan yardım miktarları düşük olabilir. Ülke ekonomisinin büyüklüğü ile orantılı yardımlar yapıldı. Ama hükümet elinden geleni yaptı. Şunu da yapsaydı daha iyi olurdu diyeceğim bir konu yok." Dünyanın iki farklı ucunda, Japonya ve ABD'de iki büyük satın alma operasyonunu online yürütmeleri Bulgurlu'nun anlattıklarından en çok ilgimi çeken konu oldu. Evet, pandemide online ticaret patladı ama insan yine de 'Hiç görmeden fabrika almak mümkün mü?' diye sormadan edemiyor. Bulgurlu'nun bu soruya cevabında Arçelik'in satın almalarda uyguladığı stratejinin ipuçlarını da görmek mümkün: "Hiç görmediğiniz bir fabrikayı almak kolay değil. İnsanın içi titriyor. Ama bütün bu görüşmeler pandemi öncesinde başlamıştı.

Biri Japonya'da, diğeri ABD'de; gecemizin gündüzümüze karıştığı, zaman ve kültür farkının büyük olduğu zor bir süreçti aslında.

Ama iki satın almayı da aynı günde ( 1 Temmuz 2021) kapatmayı başardık. Üstelik piyasanın altında çarpanlarla satın aldık.

Genelde birden çok alıcının olduğu işlere girmiyoruz. Satın almada rekabet etmiyoruz." Arçelik'in bünyesine kattığı yeni tesislerle önümüzdeki dönemde Asya pazarlarında büyümesine ve Avrupa'da da rekabetçi konumuna devam edeceğini söyleyen Bulgurlu, şu bilgileri verdi:

2020'de konsolide ciromuz TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 40.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Euro bazında bir önceki yıla göre yüzde 1.2 artışla, 5.09 milyar euro oldu.

2021 ilk çeyrekte sektörümüzde özellikle gelişen ülkelerde güçlü bir geri dönüş gördük. Sadece Çin'de beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte yüzde 56 büyüme kaydetti.

2021'in genelinde pazarda talebin canlı olmasını beklemekle birlikte, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yüksek baz etkisinin sonuçlarını göreceğimizi düşünüyorum.