HÜLYA GÜLER

Bayramda bol bol 'yerli turist turizmcinin yüzünü güldürdü' haberlerini okuduk. Güldürdü de gerçekten. Ege ve Akdeniz'deki ve hatta Karadeniz'deki tesisler, pandemiden iyice bunalmış tatilcilerle doldu taştı.

Rus, Alman ve Ortadoğulular başta olmak üzere yabancı turist gelirlerinin de eklenmesiyle turizm sektörünün bu yılı, geçen yıla göre daha iyi geçireceği kesinleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Antalya'da esnafla bayramlaşırken yaptığı açıklamayla bunu teyid etti. Ama Fethiye, Marmaris, Kalkan gibi İngiliz turistin çok sevdiği bölgelerde turizmcinin gözü kulağı hala İngiliz Hükümeti'nden gelecek haberlerde. Bayramda bu bölgedeki iş insanlarıyla konuşma fırsatı buldum. Tüm oteller, kiralık villalar dolu, restoranlar, plajlar tıklım tıklım. Ama esnaf yine de İngiliz turistin gelmeyişinden söz ediyor.

Nedenini sordum, cevapların ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Turizmci bir şekilde seyahat kısıtlamaları konusunda Türkiye'ye haksızlık yapıldığına inanıyor. Yerli turistin ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek söze başlasalar da sonrasında, "Aslında haksızlığı kabul edemediğimiz için sürekli İngiliz turistten söz ediyoruz. Türkiye'nin sarı kategoride yani seyahat edilebilir ülkeler listesinde hala yer almamasının altında bazı politik nedenler var. Biz buna üzülüyoruz" diyorlar. İngilizlerle yıllara dayanan dostluklar kurmuş ve İngiliz turisti hala dört gözle bekleyen esnaf kesimi seyahat kısıtlamalarıyla ilgili kararların siyasi olduğunu ısrarla savununca Kovid- 19 verilerine bir de bu gözle baktım.

Açıkçası tam olarak işin içinden çıkmanın mümkün olmadığı ilginç bir tablo ortaya çıktı. Verilere bakıp İngiltere'nin, adına trafik lambası dediği kırmızı (ülkeye girişte otelde 10 gün karantina, masraflar kişiye ait), sarı (gerekirse evde izolasyon) ve yeşil (kısıtlama yok) kategorilerinde oluşturulan ülke listelerinin kriterlerini tam olarak anlamak pek mümkün değil.

En yüksek vaka sayılarına sahip 10 ülkenin İngiltere'nin hangi renkli seyahat listesinde yer aldığına baktığımızda 35 milyonun üzerinde vaka ve 626 binin üzerinde ölü sayısı ile her açıdan listede birinci sırada yer alan ABD, sarı kategoride. Bunun gibi Rusya (6.1 milyon vaka-153 bin ölü), Fransa (5.9 milyon vaka-111.5 bin ölü), İtalya (4.3 milyon vaka-127.9 bin ölü) ve İspanya (4.2 milyon vaka-82.2 ölü) da yine sarı kategoride yer alıyor. Tüm bu ülkelerin vaka ve ölü sayıları Türkiye'nin üstünde.

Peki, diyeceksiniz ki yeni vaka sayılarına bakılıyordur belki. Ama orada da yine kafaları karıştıracak bir durum var. Örneğin Rusya'nın dünkü yeni vaka sayısı 23 bin 947. Türkiye'nin 11.094 olan yeni vaka sayısının iki katından fazla. Bir örnek daha verelim, sarı kategoride yer alan Meksika'da önceki günkü yeni vaka sayısı 16.421, yine aynı kategorideki Malezya'nın yeni vaka sayısı 15.902. Yine Türkiye'den yüksek. Belki aşı ile ilgili kriterler söz konusudur dedim ve ona da baktım. Rusya'da nüfusun yüzde 15'inin iki aşısı yapılmış. Türkiye'de ise yüzde 26 yani yine Rusya'nın üzerinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Türkiye'de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 63'ünün 1. doz aşısı yapıldı. 1., 2. ve 3. doz aşı sayısı 65 milyonun üstünde. Üstelik Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamasından hareketle turizm sektöründe çalışan personelin yüzde 93'ü aşılanmışken halen sarı listeye girememek Türkiye'deki esnaftan çok İngiliz turisti üzüyor. Şimdi gözler 5 Ağustos'ta yapılacak yeni açıklamada.

KAYNAK: Veriler Worldometer ve Our World In Data sitelerinden alınmıştır.