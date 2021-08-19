HÜLYA GÜLER

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin olması gereken seviyenin altında kaldığı yıllardır dile getirilir. Bu durumu değiştirmek için son dönemde daha proaktif bir yaklaşım sergileyen Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yaşanan yeni bir gelişmeyi paylaştı.

İhracatta bu yıl rekora koşan Türkiye'nin, ABD'ye olan ihracatındaki artışa işaret etti. ABD'nin 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'nın ardından ikinci ihracat ortağı konumuna yükseldiğini söyledi.

Yoğun gündemin arasında gözümden kaçan önemli bir gelişmeydi bu aslında. Zira ABD dünyanın en büyük ekonomisi olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük ithalatçısı yani en büyük pazarıdır aynı zamanda.

Siyasi gündeme rağmen durumu 'heyecan verici' olarak değerlendiren Yalçındağ, ardından rakamlarla söylediklerini detaylandırdı: "Küresel salgının tüm yıkıcı etkilerine rağmen 2020 yılının ilk altı ayında ABD'ye olan ihracatını yüzde 6,5 artırma başarısını gösteren ülkemiz, 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre yüzde 46,7'lik güçlü bir yükselişe imza attı. Ülkelere göre ihracat istatistiklerine baktığımızda, 2021 yılının ilk altı ayında ABD'ye olan ihracatımız 6,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek, 6,2 milyar dolar seviyesindeki Birleşik Krallığı geride bırakmış oldu."

Yalçındağ, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Başkanı Tankut Turnaoğlu ile birlikte geçen haziran ayında Brüksel'de bir araya gelen Erdoğan ve Biden'a, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çeken ortak bir mektup iletmişlerdi. İhracattaki artışta bu ve benzeri çabaların etkili olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yalçındağ, tedarik rotalarının pandemiyle yeniden şekillenmesi ve Çin ile olan ticaret savaşlarının Türkiye-ABD ticari ilişkilerini geliştirdiğini ve bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğini söyledi. Hatta ABD'nin Almanya'yı da geçip Türkiye'nin bir numaralı ihracat pazarı olma potansiyeli bulunduğuna vurgu yaptı. Bu amaçla önümüzdeki dönemde daha da aktif olacaklarına işaret eden Yalçındağ, bu kapsamda TAİK'in gündemindeki projeleri şöyle sıraladı:

Afrika bölgesinde altyapı, inşaat ve enerji alanlarında ciddi bir iş birliği potansiyeli söz konusu. Bu konuda ABD ile üst düzey temaslarımıza devam ediyoruz. Uzun yıllardır Afrika'da faaliyet yürüten ve hem kalite hem de güven anlamında kendini ispatlamış Türk firmalarımızı, Amerikan finansmanı ile buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıtada artan Çin etkisini dengelemek isteyen ABD tarafının bu projemizden duyduğu heyecanı belirtmek isterim.

Ayrıca iki ülke arasında bir dijital koridor oluşturulması için büyüyen bir potansiyel bulunuyor. Bu doğrultuda Facebook'un Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkanı Derya Matraş'ın liderliğinde bir çalışma grubu oluşturduk. Facebook ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Kısa zaman içerisinde bu çalışmanın sonuçlarını da Türkiye ve ABD'deki muhataplarımızla paylaşacağız.

36 yıllık bir iş dünyası kuruluşu olarak görüyoruz ki, ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve Amerikalı karar alıcılar ile daha yakın temas kurmak için çalışmalarınıza yerelden başlamak gerek. Bu amaçla TAİK çatısı altında Kaliforniya, Florida, Illinois, New York, Teksas, Virginia ve Massachusetts özelinde 7 farklı eyalet komitesi oluşturduk.

Bir yandan Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik çalışmalarımız sürerken, bir yandan da bu eyaletlerde üst düzey katılımlı toplantılar düzenlemeyi planlıyoruz.