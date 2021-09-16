HÜLYA GÜLER

Sadece pandemiyle alakalı çoğu çok acı milyonlarca anımız birikti son 1.5 yılda. Wuhan'da insanların birbirine destek olmak için balkonlara çıkıp söyledikleri şarkıları anlamadık ama hissettik. Pandeminin ilk dalgasını en şiddetli geçiren ülkelerden İtalya'da yine aynı şekilde balkonlardan yükselen aryalar, tüm dünyadaki online sanat etkinliklerinin seslerine karıştı.

Hayat eve sığar dediğimiz günlerdi ve sanat da o dönem telefonlarımızın küçücük ekranlarına sığmıştı. Örneğin pandemide 200'den fazla online etkinlik gerçekleştiren Zorlu PSM'nin yayınlarının izlenme süresi 10 milyon saati bulmuş. Bu tek başına Zorlu PSM'nin etkinliklerinin izlenme süresi, düşünün. Ama şimdi görkemli sanat etkinlikleri yavaş yavaş fiziksel olarak geri dönüyor.

Haftaya damgasını vuran MET Gala bunun en güzel kanıtı. Bizde de yaza damga vuran açıkhava konserleri hepimize iyi geldi. Yarın dünyaca ünlü sanatçı Buika konseriyle 9. sezonunun açılışını yapmaya hazırlanan Zorlu PSM'nin Genel Müdürü Filiz Ova ile yeni sezonu konuşmak üzere bir araya geldim.

Zorlu PSM, pandeminin acısını çıkarmak istercesine oldukça iddialı bir sezon hazırlamış. Genel Müdür Ova, 2020-2021 sezonu için 800'ün üzerinde etkinlik planladıklarını söyledi. 2019'da bu rakam 1200 civarındaymış.

Ova, normalleşmeye doğru adım atılsa da henüz seyahat kısıtları ve insanlardaki endişelerin tam olarak aşılamadığını söylüyor. Yurtdışında çoğu yerde etkinlik alanlarının yüzde 100 kapasiteyle açıldığını ancak Türkiye'de halen yüzde 50 kapasiteyle faaliyet yürüttüklerini ekliyor.

Türkiye'de izleyicinin de kafasının karışık olduğuna işaret eden Ova, "Pandeminin seyrine göre sezon içinde yönetmeliklere paralel olarak yüzde 100 kapasite konusunu biz de değerlendireceğiz. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle etkinliklerimize devam ediyoruz. Bizim için hayat artık yüz yüze. Ancak gerektiğinde her an online faaliyete geçecek şekilde gerekli kaslarımızı güçlendirdik" diyor.

Pandemide eğlence sektöründeki kaybın yüzde 70'leri aştığının hesaplandığını söyleyen Ova'ya Zorlu PSM'nin finansal performanısını da sordum. PSM'nin Zorlu Ailesi ve Zorlu Holding tarafından bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi motivasyonuyla halen finansal olarak desteklendiğini vurgulayan Ova'nın sözleri şöyle: "Yurtdışında da Zorlu PSM gib kurumlar bu tür desteklerle ayakta duruyor. Özellikle Zorlu Ailesi bizim finansal performansımızdan dolayı etkinlik planlamalarımızdaki hevesimizi hiç kırmıyor. Desteklerini sürekli hissediyoruz. Örneğin bu yıl Carmen gibi önemli bir müzikal dahil çok önemli eserleri getiriyoruz ve çok büyük festivallerle iş birliği yapıyoruz."

Kendi prodüksiyonu olan Peter Pan ve Cinderealla müzikalleri ile çocukları da sanatla yeniden fiziksel olarak buluşturmayı hedefleyen Zorlu PSM'nin bu yılki mottosu 'Dünyan Değişsin'.

Bu cümleyi okuyunca aklımdan, dünyamızın bir daha geri gelmeyecek şekilde ne kadar değiştiğini geçirdim. Umarım sanat, bu değişimin neden olduğu acıları biraz olsun hafifletir.