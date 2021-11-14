HÜLYA GÜLER

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından 'Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı Yüce Kordonu' ile taltif edildiği törendeyiz. Çırağan Sarayı'nda, Japon nezaketinin, Türk misafirperverliği ile birleştiği çok özel bir tören...

İlker Aycı'ya, 'Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı'nı, Japonya Başbakanı Başdanışmanı ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki takdim etti. Her anında, Türk Hava Yolları'nın organizasyon kabiliyetinin hissedildiği bu önemli törene iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve ekonomik ilişkilerin daha da artırılması hedefi damga vurdu.

Türk-Japon diplomasi ve iş dünyasından önemli isimlerin her biri yaptıkları tebrik konuşmasında iki ülke arasındaki geçmişten gelen güçlü dostluk bağlarına vurgu yaparken, bu dostluğun pekişmesinde ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin artmasında THY'ye liderlik eden İlker Aycı'nın katkılarına dikkat çektiler. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Tokyo Büyükelçisi olduğu dönemde İlker Aycı'nın THY için stratejik bir adım atarak Tokyo Haneda Havalimanı'na sefer başlatmak için gösterdiği yoğun çabayı hatırlattı.

Kazuhiro Suzuki de THY'nin Temmuz 2020'de Haneda seferlerine başlamasının pandemi sürecinde ülke dışında yaşayan Japon vatandaşları için büyük anlam taşıdığını söyledi. THY'nin pandemide başlayan Haneda seferlerinden sadece Türkiye'deki Japon vatandaşlarının değil Avrupa ve dünyanın birçok yerindeki Japon vatandaşlarının da yararlandığını ve Japon firmalarının da bu seferler sayesinde işlerine devam edebildiklerini vurguladı.

Suzuki ayrıca İlker Aycı'nın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı olduğu dönemde Japon şirketlerinin Türkiye'ye yatırımlarının bir önceki 5 yıla göre 4 kat arttığına dikkat çekti.

Gurur dolu duygusal anların yaşandığı törende İlker Aycı'nın eşi Tuğçe Aycı'nın konuşması da oldukça etkileyiciydi. Sözlerine 'dünya dostlukla yürür' anlamına gelen bir Japon atasözü ile başlayan Tuğçe Aycı, İlker Aycı'nın en büyük motivasyonunun ülkesine hizmet etmek olduğunu vurgularken oldukça duygulandı.

Japonya hükümetinin en prestijli nişanı olan 'Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı Yüce Kordonu' Türkiye'den daha önce aralarında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın da olduğu 5 kişiye verildi.

Türkiye'den bu ödülü alan en genç iş insanı olan İlker Aycı ise Türkiye ve Japonya'nın birbirine yakınlığını 'iki ülke, tek kalp, tek yürek' şeklinde özetledi ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu iki dost ülke arasındaki dostluğun, ekonomik ilişkilerin pekişmesi için çalışacağına söz verdi.

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MİAMİ-MUMBAİ ARASINDA TÜRK HAMAMI KEYFİ



Geceden aklımda kalan bir diğer an da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Başkanı Nail Olpak'ın THY ile ilgili aktardığı bir anısıydı: "Arjantin ile Brezilya arasında yaptığım bir uçuş sırasında yanımda oturan yolcu Türk olduğumu duyunca hemen THY ile olan düşüncelerini aktardı. 'Ben her zaman Miami'den Mumbai'ye THY ile uçarım. Önce Miami'den İstanbul'a uçarım sonra da İstanbul'dan Mumbai'ye giderim ve iki uçuş arasında da İstanbul'da bir hamam keyfi yapacak kadar süre ayırmayı hiç ihmal etmem' demişti. İşte THY'nin özeti budur."