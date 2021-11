HÜLYA GÜLER

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasının pandemi sonrası ilk en büyük yurt dışı buluşması için Azerbaycan'ı seçti. MÜSİAD'ın bu yıl 25.'sini gerçekleştireceği Uluslararası İş Forumu (IBF) 14-17 Kasım'da Bakü'de gerçekleşecek. Türkiye'den 3 özel uçakla 500 iş insanının katılacağı iş forumuna ABD, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Rusya'dan da iş insanları katılacak. Azerbaycan'dan katılımlarla birlikte forumda 1.000'i aşkın iş insanı bir araya gelerek karşılıklı iş fırsatlarını görüşecekler.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın önceki gün gerçekleştirdiği ekonomi basınıyla tanışma toplantısına haklı olarak asgari ücret zammı, enflasyon-faiz-kur üçlüsü gibi gündemin sıcak konuları damga vurdu.

Ancak işgalden kurtulan Karabağ'ın ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını düşündüğümde -ki kimi kaynaklarda 30 milyar dolara yakın yatırım gerektiği yazıyor- Asmalı'nın açıklamalarında satır arasında kalan bu konuya dikkat çekmek istedim.

Çünkü etkinlik, her şeyden önce kardeş ülke Azerbaycan'a moral olacak. Pandemi sonrası yeni bir çıkış arayan Türk iş insanları için ise Karabağ yepyeni bir fırsat kapısı olabilir. Azerbaycan'ın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Ajansı (KOBİA) iş birliğinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti İktisat Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İctimal Birliği'nin destek ve himayelerinde gerçekleşecek forumun, katılımcı sayısı ve niteliği açısından bakıldığında Azerbaycan'ın bugüne kadarki en büyük iş dünyası etkinliği olması bekleniyor. Mahmut Asmalı'nın da "Yurt dışı şubelerimiz ve diğer forum üyesi paydaş ülke temsilcilerinin katılımı ile 1000'i aşkın iş insanından oluşan heyetle Bakü'ye adeta çıkarma yapacağız. Üç gün sürecek bu etkinlikte, özellikle işgalden kurtarılmış Karabağ'da yapılacak altyapı- üstyapı yatırım imkânlarını ve ticari işbirliklerini konuşacağız" şeklindeki sözleri de bu durumu doğruluyor.

Aralarında FARK ET mottosuyla gerçekleşecek Vizyoner'21'in de olduğu MÜSİAD'ın yıl sonuna kadarki etkinliklerini de paylaşan Asmalı'nın söylediklerine bakılırsa, iş dünyası 'pandemiyle geçen zamanı' kısa sürede telafi edecek gibi görünüyor.