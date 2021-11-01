HÜLYA GÜLER

Kim ne derse desin, günümüz artık yeni girişim olarak tanımlanan 'start-up'ların, ve startup yarışması 'challengeday' ya da 'hackaton'ların dünyası. Yeni ekonominin bu terimleri hemen her dilde İngilizce kelimelerle yaygınlaştığı için global bir girişim ekosisteminden ve hatta yeni nesil bir girişim dilinin oluştuğundan rahatlıkla söz edebiliriz.

Türkiye'deki bir start-up'ın uluslararası bir hackaton'da ödül alması işte bu yüzden. Geçtiğimiz günlerde 46 ülkedenkatılımın olduğu MediaMarkt Startup Challengeyarışmasında jüri üyesiydim. MediaMarkt Türkiye'ninperakende dünyasına yönelik yenilikleri desteklemek için 4 yıl önce başlattığı yarışmanın 11 finalistini inceledim ve oy verdim.

Bu yıl Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmaya, perakende satış teknolojileri, satış sonrası teknolojiler ve kurumsal dijitalleşme süreçleri alanlarında başvurular geldi.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO'su ve MediaMarkt Türkiye CEO'su Yenal Gökyıldırım'ın hem ev sahipliği hem de jüri üyeliği yaptığı yarışmaya aralarında İngiltere, Almanya, ABD, Hollanda, İsrail, Mısır ve Pakistan'ın da bulunduğu 46 ülkeden başvuru geldi. Büyük bir dikkatle ve sorumlulukla incelediğim tüm finalistlerin ortak noktası sürdürülebilirlikti.

Gelelim MediaMarkt Türkiye'nin 4. Start-up yarışmasının birincisine; ön elemeyi geçen 11 girişimcinin uzman jüriye sunumlarını yaptığı 'Challenge Day'de kazanan girişimci Türkiye'den Optiyol oldu.

Satış sonrası teknolojiler kategorisinde başvuru yapan, Tuba Yılmaz Gözbaşı ve Uzan Gözbaşı'nın kurdukları Optiyol, perakende ve nakliye firmalarının yakıt ve lojistik maliyetlerini düşüren bir algoritma ile müşterilerine sürdürülebilir çözümler sunuyor. Yeni nesil rota çözümü olarak da tabir edilen bir B2B (Business to Business-şirketten-şirkete) uygulaması hazırlayan Optiyol, yakıt maliyetleriniyüzde 15 - 20'ye varan oranlarda düşürüyor. Üstelik araçların sefer sayılarını da yüzde 5 - 10 oranında azaltabiliyor. Zamanında teslimatta ise yüzde 30'a varan gelişmeler sağlıyor.

Kurucu Tuba Yılmaz Gözbaşı'na, bütün bu iyileştirmelerin sürdürülebilir bir dünya hedefiyle uyumuna dikkat çekip, son günlerin sıcak konusu AB Yeşil Mutabakat konusunda neler yaptıklarını sordum. Gözbaşı, bu konuyu yakından takip ettiklerini ve AB'nin ilgili tüm kurumlarıyla temasta olduklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde AB'nin karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalarında Optiyol ile yer almaya hazırlandıklarını söyleyen Gözbaşı, daha şimdiden birçok nakliye ve perakende şirketiyle çalışmaya başladıklarını da kaydetti.