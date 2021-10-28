HÜLYA GÜLER

Sürdürülebilirlik bilinci ve hedeflerinde bugünden geriye gitmeyeceğimize inancım tam. Ve her gün iş dünyasından bu inancımı destekleyecek haberler alıyorum. Son olarak sürdürülebilirlik vizyonunu PepsiCo Pozitif (Pep+) başlığı altında toplayan PepsiCo Türkiye'nin Genel Müdürü Ece Aksel'in anlattıkları bu inancımı daha da pekiştirdi.

Global şirketlerin sürdürülebilirlik ilkelerini sahiplenmesi ve bu hedefler doğrultusunda harekete geçmesini çok önemsiyorum. Çünkü ekonomide dinamikleri etkileyen bu büyük şirketlerin, dönüştürücü gücünü sürdürülebilirlik için kullanması büyük fark yaratıyor. Aksel ile de bu çerçevede başlayan keyifli sohbetimizde PepsiCo'nun Pozitif Tarım, Pozitif Değer Zinciri ve Pozitif Seçenekler olmak üzere üç ana alana odaklandığı uçtan uça dönüşüm stratejisinin detaylarını konuştuk.

PepsiCo'nun günde 1 milyar birim ürünle insanlara dokunduğunu ve bu yönüyle dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olduğunu hatırlatarak söze başlayan Aksel'in Türkiye'de de uygulamaya başladıkları sürdürülebilirlik çözümleri şöyle:

Dünyanın yenilenmesine yardımcı olmak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek amacıyla yola çıktık. Bu kapsamda Türkiye'de 10 bin hektarın üzerindeki tarım operasyonlarımızla, damla sulama ve mini yağmurlama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırarak su kullanımını yüzde 45 azalttık.

Ayrıca su kullanımımızı yiyecek fabrikalarında yüzde 18, içecekte ise yüzde 24 oranında azaltmayı başardık.

Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımla PepsiCo ekosistemi içerisinde tüm dünyada yüzde 100 yenilenebilir elektrik hedefine ulaşan ilk ülkelerden biriyiz. Fabrikalarımızın tamamı sıfır atık prensibi ile çalışırken geri dönüştürülmüş PET kullanımında da lider firmalardanız.

Fabrikalarımızın tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Belgesi ile sertifikalandırılmış olarak sıfır atık faaliyet gösteriyor. Lezzetimizden ödün vermeden, ürünlerimizde kullanılan yağ, tuz ve şeker oranını azaltıyoruz. Bu kapsamda mercimek ve nohuttan üretilen cipsleri yakında herkes tadacak.

Aksel'in anlattıklarından 'kendi içeceğini kendin yap konsept'li makina en çok ilgimi çeken yeniliklerden biri oldu. PepsiCo'nun su tüketimini azaltmaya yönelik faaliyetleri kapsamında geliştirdiği içecek makinası, kahve makinası mantığı ile çalışıyor. Türkiye'de henüz satışı olmayan bu makinaya kahve kapsülü yerine cola ya da soda kapsülü ve su ekliyorsunuz, içeceğiniz hazır.

Su tüketimini azaltma hedefi hayatımıza bir yenilik katacak gibi.



ÇEVRE BİLİNCİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR

96 yıllık yaşamının son 30 yılını Türkiye'de çevre bilincinin yerleşmesine adayan Tekfen Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, bu kez Galatasaray Ödülü'ne layık görüldü. TEMA ve ÇEDBİK vakıflarının da kurucusu Gökyiğit'in online düzenlenen ödül töreninde söyledikleri, çevre sorunlarına yönelik sahip olunması gereken yaklaşımı çok güzel özetliyor: "Sorunlara çare ararken başkalarını suçlamak yerine, biz ne yapabiliriz diye sorgulamanın daha yapıcı olduğuna hep inandım." Herkesin kapısının önünü süpürdüğü yani bugünün geçerli tabiriyle karbon ayak izini azaltmayı hedeflediğini düşünsenize. Belki iklim değişikliği felaketlerinin çaresi budur, belli mi olur. Tam anlamıyla hiç denemedik ki!