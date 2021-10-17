HÜLYA GÜLER

Safran, taflan, ekinezya ve şimdi aynısefa... Ekonomik değeri yüksek, tıbbi ve aromatik bu dört bitki, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde karşıma çıktı. Üzerinde biraz düşündüğünüzde hepsinin ayrı ayrı önemini fark edeceğiniz bu dört bitkiyi bir araya getiren ortak nokta; ABC Deterjan. Ama bu konuya geçmeden önce tüm dünyada kutlanan 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Ülkemizde kadının işgücüne katılım oranı yüzde 30'un biraz altında seyrederken, bu oran tarım sektöründe yüzde 40'ın üzerine çıkıyor. Dünyada da durum benzer. Yani hem dünyada hem de Türkiye'de tarım sektöründe, kadın ve erkek istihdam oranları eşite yakın. Bu eşitliğin gelirde de sağlanması, sektörde çalışan kadınların sorunlarına çözüm bulunması ve bu anlamda yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bu nokta daha da önem kazanıyor.

ABC Deterjan'ın 4 yıldır sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Yerli Yerinde ABC' ile kadın çiftçiler önce Osmaniye'de safran, ardından Ordu'da taflan yetiştirmeye başladılar. Bunu Bursa'da ekinezya ve şimdi de İzmir Menemen'de aynısefa bitkisine yönelik destekler izledi.

Bugüne kadar 4 ilde 250 kadına yeni gelir kapısı olan projede ABC Deterjan, nerede, hangi bitkiyi destekleyeceğine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle karar veriyor.

2017'de Osmaniye'de safran yetiştirilmesiyle başlayan projenin seyrini ABC Deterjan Pazarlama Direktörü Deniz Özyer şöyle özetliyor: "Osmaniye Bahçe'deki safran çalışmamızı 2018'de Ordu Perşembe'de taflan ile 2020'de ise Bursa Karacabey Dağkadı'da ekinezya bitkisi ile devam ettirdik. Bu yıl da sürdürebilirliği ve kurumsallığı sağlamak amacıyla başvurduğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle İzmir Menemen'de özellikle kozmetik sektöründe kullanılan aynısefa bitkisi ilgimizi çekti. Aynısefa yetiştirilmesi Türkiye için bir örnek proje olması açısından önemli. Osmaniye Bahçe, Ordu Perşembe, Bursa Dağkadı ve son olarak İzmir Menemen ile birlikte yaklaşık 250 kadın bu proje sayesinde gelir elde ediyor."

Özyer'e kadınlara bulundukları yerde çalışma imkanı sunan projeye ilişkin gelecek planlarını sordum. Özyer önümüzdeki yıllarda yeni bölge ve yeni bitkilerle gündeme geleceklerini ve projeyi bir adım öteye taşıyarak destekledikleri bitkilerle bağlantılı ürünler geliştireceklerini söyledi ve ekledi: "2022 yılı ABC ile Yerli Yerinde projesinin beşinci yılı olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte daha geniş açılımlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılına kadar ABC ile Yerli Yerinde projesi sayesinde 500 kadının gelir elde etmesi için çalışacağız."

Deniz Özyer'in söylediklerinde kadınlara gelir kapısı sağlayan bu tarz kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemini ortaya koyan kilit bir mesaj daha vardı: "Bugün birlikte çalıştığımız kadın çiftçiler projeyi bizden daha çok sahipleniyorlar. Bu da bizi daha geniş kapsamlı ve daha güçlü adımlar atmak için motive ediyor."