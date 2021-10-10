HÜLYA GÜLER

Pandeminin ilk evresinin popüler ifadesi yeni normal, yerini hibrit kavramına bırakalı epey olmuştu. Ancak geçen hafta hibritin de bir adım ötesini ifade eden bir kavramla karşılaştım; hyflex.

Hem fiziki-online, hem de esnek demek kısaca.

Hibritin İngilizce yazılışı 'hybrid' ve esnek anlamına gelen 'flexibility' kelimelerinin birleşimiyle oluşan hyflex'i bundan sonra daha sık duyacağız. Eğitim sektörüne aşina olanların belki daha önce karşılaşmış oldukları hyflex'i ilk kez geçen hafta Türkiye'nin ilk dijital kampüsünü açan Sabancı Üniversitesi'nde duydum.

Açılışta bir süre sohbet etme imkanı bulduğum Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, dünyada örneği az olan dijital kampüsün Türkiye'de bir ilk olduğunu ve sektöre öncülük edeceğini özellikle vurguladı.

Dijital Kampüs projesine pandemiden önce başladıklarını hatırlatarak söze girdi Güler Sabancı ve burada pandemi sürecinin öğrettikleriyle birlikte 'hyflex' eğitim uygulamalarını hayata geçireceklerini söyledi. Sabancı Holding'in dijital dönüşüm süreçlerine liderlik eden Sabancı DX'in de Dijital Kampüs ile aynı yerleşkede bulunmasının bir tesadüf olmadığına değindi.

Sabancı Üniversitesi'nin ve Dijital Kampüs'ün iş dünyasına yakın olacağını kaydeden Güler Sabancı, "Ancak birlikte çalışır, birlikte üretir, birlikte geliştirirsek bu dünyada birçok soruna birlikte cevap verebiliriz. Ben akademi, iş dünyası ve kamu başarı üçgenine çok inanıyorum" diye konuştu.

Dijital Kampüste, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yüksek lisans programlarıyla Türkiye'nin her yerinden iş insanları ve profesyonelleri ağırlamaya hazırlanan Sabancı Üniversitesi, öğrencilerine, hyflex metodu sayesinde, birebir ya da sınıftaymış hissi yaratan bir dijital ortamla bulundukları yerden eğitim verebilecek. Dijital Kampüs, öğrencilerin iş dünyası temsilcileri ile buluşabileceği, projeler üretebileceği ve geliştirebileceği bir altyapıya da ev sahipliği yapacak.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin anlatımıyla hyflex çalışma metodunun gerektirdiği dijital altyapının detaylarını ilgiyle inceleyen Güler Sabancı'ya, 'artık fiziki toplantılara katılmaya başladınız' diyerek bunun devamının gelip gelmeyeceğini sordum. Tüm çalışmalarında sağlık koşullarını öncelikle gözettiğinin altını çizen Güler Sabancı, pandemiden bu yana ikinci kez fiziki bir toplantıya katılmış.

Dijital kampüsün açılışı için gerçekleşen bu sınırlı katılımlı toplantıdan önce, geçen hafta da Sabancı Vakfı'nın toplantısına katıldığını söyleyen Güler Sabancı'nın, biri eğitim biri kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili bu iki toplantıya pandemiyi bahane göstermeyip bizzat katılmayı tercih etmesi bu iki alana verdiği önemi göstermesi açısından dikkat çekici.

Hem de artık 'hyflex' teknolojileri mümkün iken.

Türkiye'nin en etkili iş liderlerinden Güler Sabancı'nın bu yaklaşımı, pandeminin en büyük kazanımı olarak görülen sürdürülebilirlik için ilham ve umut verici.

Hyflex teknolojilerine gelince, bu sadece eğitimde değil artık sanırım tüm yaşamımızda yeni bir dönemin habercisi.